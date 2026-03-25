Ángel Di María se desgarró de nuevo: “Llega al debut en la Copa Libertadores 2026”
A dos semanas del debut de Rosario Central en la Copa Libertadores, Ángel Di María sufrió un desgarro en el aductor izquierdo y encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico de Jorge Almirón y en la hinchada canalla.
El estreno internacional del equipo rosarino será el jueves 9 de abril, como local en el Gigante de Arroyito, ante Independiente del Valle. En ese contexto, la principal figura del plantel está prácticamente descartada para los próximos partidos y su presencia en el debut copero quedó seriamente comprometida.
Angelito, históricamente afectado por diferentes inconvenientes musculares a lo largo de su gloriosa carrera, arrastraba esta molestia desde el clásico ante Newell’s, encuentro que jugó lesionado. El esfuerzo tuvo premio: convirtió un gol y Rosario Central se impuso 2-0 a su eterno rival en el Coloso del Parque.
Sin embargo, desde entonces no volvió a estar a pleno físicamente. No fue convocado contra Argentinos Juniors, apenas ingresó en el segundo tiempo frente a Banfield y tampoco sumó minutos ante Independiente Rivadavia, pese a haber integrado el banco de suplentes.
Ahora se confirmó una nueva lesión, aunque el club rosarino todavía no difundió un parte médico oficial. Di María está descartado para enfrentar a Atlético Tucumán y resta saber si podrá llegar, aunque sea entre algodones, al choque con Independiente del Valle.
En caso de confirmarse formalmente, el desgarro en el aductor izquierdo representaría un serio contratiempo para Rosario Central, que tiene puestas en Di María gran parte de sus esperanzas de llegar a las instancias decisivas de la Copa Libertadores, el gran objetivo deportivo del año.
Tras el viaje a Mendoza, donde el equipo de Almirón cayó 2-0 frente a Independiente Rivadavia, Di María se sometió a una resonancia magnética que, según se pudo conocer, arrojó la existencia de una lesión muscular.
Se trata de un desgarro pequeño, pero desgarro al fin, que obliga a extremar cuidados y a replantear los tiempos de su regreso a la competencia.
En proceso de recuperación desde el 15 de marzo, día del duelo ante Banfield, la rehabilitación del ex futbolista de la Selección Argentina demandaría alrededor de tres semanas. De cumplirse esos plazos, Di María llegaría con lo justo al debut copero en el Gigante de Arroyito frente a Independiente del Valle.