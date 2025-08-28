Ángel Correa la está rompiendo en México, pero Scaloni no lo convocó para las Eliminatorias
Lionel Scaloni, dio a conocer la lista definitiva de 31 jugadores convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se jugará el 4 y el 9 de septiembre contra Venezuela y Ecuador, respectivamente. En la misma ya no figura Ángel Correa, que fue campeón del mundo en Qatar 2022. El otro es Facundo Medina.
De esta manera, la lista definitiva de Scaloni se mantiene con consagrados, apariciones y sorpresas. Es que entre los citados que podrán tener minutos al lado de los héroes de Lusail se destacan dos nombres que no estaban en el radar de casi nadie: el mediocampista Alan Varela, el ex Boca que hoy juega en Porto, y el delantero José Manuel López, el surgido en Lanús que no se cansa de meter goles en Palmeiras.
Varela, que registró pasos por la Sub 20 y la Sub 23, tendrá su bautismo en la Mayor, viene de protagonizar dos buenas temporadas en el fútbol luso. A los 24 años, es titular indiscutido en Porto y se suma como opción en el mediocampo de la Scaloneta ante la ausencia de Enzo Fernández, quien debe purgar una suspensión por su expulsión en el partido contra Colombia.
El Flaco López, por su parte, se ganó su chance gracias su gran temporada en Palmeiras, donde lleva 15 goles convertidos en 41 partidos disputados entre el Brasileirao, la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes, la Copa do Brasil y el Campeonato Paulista. El delantero correntino, de 24 años y 1,90 metro de altura, llegó a Lanús después de haber sido descartado en Independiente. Allí, en el club del Sur del Gran Buenos Aires, se afianzó luego de un paso a préstamo por Colegiales y eso le valió para llegar al Verdao, donde supo ser paciente hasta ganarse un lugar como titular.
Ángel Correa verá a la selección por TV: llegó hace poco al Tigres de México y rápidamente se ganó un lugar protagónico en el fútbol azteca. Si bien no se reporta que haya sufrido alguna lesión o molestia física, en su nuevo club tuvo una seguidilla a la que le vendrán muy bien un par de semanas de descanso: debutó el 19 de agosto y ya acumula 9 partidos, cinco por la LigaMX y cuatro por la Leagues Cup, con 7 goles.
El otro jugador que estaba en la prelista pero fue cortado es Facundo Medina, que fue titular en el último encuentro de la selección, ante Colombia. Esa noche ocupó el lateral izquierdo, que pertenecía a Nicolás Tagliafico pero debía purgar una fecha por acumulación de tarjetas amarillas. Marcos Acuña y Julio Soler son las otras dos opciones que maneja Scaloni en ese sector de la cancha.
Los que siguen en la lista son varios pibes con proyección más allá de 2026: el mencionado Soler -que le ganó la pulseada a Valentín Barco-, Nicolás Paz -que arrancó con todo en el Calcio-, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Valentín Carboni -ya recuperado de la rotura de ligamentos-.
La selección Argentina, ya clasificada para la cita que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, jugará el 4 de septiembre contra Venezuela en el Monumental -probablemente el último partido oficial de Messi en el país con la celeste y blanca- y cinco días después se las verá con Ecuador, en Guayaquil. Con eso completará todos los compromisos de unas Eliminatorias en las que además se aseguró el primer puesto.
La lista definitiva
Arqueros
Emiliano Martínez (Aston Villa)
Walter Benítez (Crystal Palace)
Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
Defensores
Cristian Romero (Tottenham)
Nicolás Otamendi (Benfica)
Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
Gonzalo Montiel (River)
Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
Juan Foyth (Villarreal)
Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
Julio Soler (Bournemouth)
Marcos Acuña (River)
Mediocampistas
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
Alan Varela (Porto)
Leandro Paredes (Boca)
Thiago Almada (Atlético de Madrid)
Nicolás Paz (Como)
Rodrigo De Paul (Inter Miami)
Giovani Lo Celso (Betis)
Delanteros
Claudio Echeverri (Manchester City)
Franco Mastantuono (Real Madrid)
Valentín Carboni (Genoa)
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Nicolás González (Juventus)
Lionel Messi (Inter Miami)
Lautaro Martínez (Inter Milán)
José Manuel López (Palmeiras).