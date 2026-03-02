Andrea Sarnari, de FAA, advirtió a Milei que “no todo el campo es lo mismo”
La presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, destacó como “positivo” que el presidente Javier Milei haya señalado al campo como actor clave para la recuperación económica durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, aunque reclamó avanzar en medidas concretas para el sector y, especialmente, para las economías regionales.
Sarnari subrayó que es “correcto” que el Gobierno reconozca el rol estratégico del agro como principal generador de divisas, pero advirtió que hasta ahora se evitó implementar políticas sectoriales. En ese sentido, sostuvo que si el mensaje presidencial marca un cambio de rumbo, desde la entidad están dispuestos a comenzar a discutir alternativas de inmediato.
La titular de FAA remarcó que “no todo el campo es lo mismo” y reclamó medidas específicas para las producciones regionales, muchas de las cuales atraviesan una situación crítica por falta de rentabilidad. Entre los puntos prioritarios mencionó el acceso al financiamiento, la mejora de condiciones de competitividad y las inversiones en riego e infraestructura. Además, señaló que varias políticas de apoyo fueron desmanteladas sin reemplazo y adelantó que la entidad trabaja en un proyecto de Ley de Fomento a las Economías Regionales.
Sarnari consideró clave que el discurso haya vuelto a poner en agenda la infraestructura, en especial la recuperación de la red ferroviaria de cargas, a la que definió como un tema pendiente desde hace décadas. Afirmó que mejores rutas, trenes y logística son condiciones indispensables para la competitividad y el desarrollo federal, particularmente en el Norte, Cuyo y el NOA.
La dirigente planteó que los impuestos deben ser definidos por el Congreso y propuso aprovechar la futura reforma del Código Aduanero para devolverle al Poder Legislativo la potestad sobre tributos como las retenciones. También reiteró el pedido histórico de eliminarlas de manera gradual, con reglas claras y sin esquemas temporarios.
Respecto de la actualización de la ley de semillas, la FAA se manifestó a favor de modernizarla con incentivos a la innovación, pero sin “imposiciones externas”. Sarnari indicó que el tema se trabaja en la Mesa de Enlace junto con AACREA y AAPRESID, y que existe la expectativa de lograr una propuesta consensuada para el Congreso.
Sobre comercio exterior, la dirigente coincidió en la necesidad de una mayor inserción internacional, con foco en Asia-Pacífico, pero advirtió que la apertura debe ser gradual para evitar impactos negativos en sectores como lácteos, vinos, aceite de oliva y maquinaria agrícola.
En materia ambiental, la FAA respaldó regulaciones basadas en evidencia científica y con controles efectivos, al tiempo que remarcó la diferencia entre la actividad agropecuaria -que trabaja con recursos renovables- y otras industrias extractivas.
Finalmente, Sarnari sostuvo: “Trabajaremos para que sea el inicio de lo que puede ser una etapa de políticas sectoriales para el agro, de inversión en infraestructura y de discusiones amplias y serias, en el marco del Congreso, sobre los temas pendientes que necesitamos resolver para avanzar y salir del estancamiento”.