Andrea Martins asumió como nueva directora del Hospital Centenario de Gualeguaychú
Este miércoles, autoridades provinciales pusieron en funciones al nuevo equipo directivo del Hospital Centenario de Gualeguaychú, tras la renuncia de Jorge Montiel Ordenavia.
Mediante la Resolución Ministerial Nº 4161, el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, designó a la Dra. Andrea Elizabeth Martins como directora del hospital, y a las médicas María Fernanda González Viollaz y María Soledad Colamarino como secretarias técnicas. El cambio de autoridades se produjo luego de la dimisión del director saliente y su equipo de gestión.
Durante el acto protocolar realizado en el Aula Magna del nosocomio, Blanzaco agradeció la labor del equipo anterior y destacó el perfil de la nueva directora: “Conozco su trayectoria y formación profesional; más allá de eso, conozco su integridad como persona, por eso me parece la indicada para llevar adelante la gestión de este hospital en esta nueva etapa”.
El funcionario también hizo hincapié en la necesidad de avanzar con las obras del hospital Bicentenario: “Consideramos fundamental concretar la fusión de ambos establecimientos para optimizar recursos, tanto materiales como humanos, que son primordiales para nosotros”.
Por su parte, Andrea Martins afirmó: “Analizaremos las prioridades y estrategias para mejorar los procesos, en función de la estructura y distribución del recurso humano. Espero estar a la altura y les doy el compromiso de que, junto a mi equipo técnico, haremos todo lo posible para que el hospital funcione de la mejor manera”.
El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, destacó la importancia del trabajo articulado: “Queremos colaborar con el equipo directivo y con todos los integrantes del hospital: médicos, enfermeros, personal de seguridad, limpieza, administración y ambulancieros. Es necesario trabajar juntos porque esto es un servicio para la comunidad, y todos en algún momento pasamos por el hospital”.
Además, participaron del acto los directores generales de Hospitales y de Recursos Materiales Hospitalarios y de Centros de Atención Primaria, Mauro González y Santiago Romero Ayala, respectivamente. También estuvo presente Federico Gini Cambaceres, quien se desempeñará como coordinador médico del establecimiento.
Sobre la nueva directora
La Dra. Andrea Elizabeth Martins, especialista en Otorrinolaringología Pediátrica, cuenta con más de 20 años de experiencia en instituciones de salud públicas y privadas. Se formó también en Pediatría, Auditoría Médica y Medicina Legal, y ha integrado equipos clínicos, directivos y docentes en el Hospital Centenario de Gualeguaychú a lo largo de su trayectoria.