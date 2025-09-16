Analizan mas de 600 contratos entre la droguería Suizo Argentina SA y la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión de Milei
El jueves concluye el secreto de sumario que se había mantenido durante veinte días hábiles en la causa iniciada tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo. Mientras tanto, el fiscal federal Franco Picardi avanza en la reconstrucción del presunto circuito de coimas, y en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), bajo la conducción del fiscal general Sergio Rodríguez, se analizan más de 600 contratos entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina SA durante el inicio de la gestión libertaria.
En el expediente penal se investigan presuntos hechos de corrupción que involucran a la droguería de la familia Kovalivker y a la Agencia, conducida por Spagnuolo, antes del estallido del escándalo. La hipótesis central apunta a la existencia de un circuito de sobornos.
Bajo la fiscalía de Picardi se encuentra documentación vinculada a la compra de medicamentos, correos internos de la empresa, facturas y procesos licitatorios que habrían beneficiado a Suizo Argentina SA desde inicios de 2024. En más de quince cajas de documentos se observa un patrón recurrente: el vínculo directo entre el organismo público y la droguería bajo sospecha.
Dos focos de investigación
La fiscalía definió dos líneas de investigación:
- La presunta ruta de coimas.
- Posibles irregularidades en las contrataciones que favorecieron a la droguería.
La PIA, a cargo de Sergio Rodríguez, se concentra en la segunda línea, analizando sobreprecios y licitaciones presuntamente direccionadas para beneficiar a Suizo Argentina SA. Si se confirma que existió este entramado, tendría impacto directo sobre la investigación de la posible ruta de coimas que encabeza Picardi.
Un primer monto bajo estudio relacionado con irregularidades en compras alcanza los $55.000 millones, correspondientes a licitaciones de la ANDIS y del Ministerio de Salud de la Nación durante el último año.
En los últimos diez días, la PIA recopiló documentación interna, normativa y contratos de ANDIS, que permitieron realizar múltiples contrataciones directas con Suizo Argentina SA, mecanismo vigente desde 2017, según fuentes judiciales.
Actualmente, la Procuraduría, con competencia sobre delitos de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional o empresas que involucren fondos públicos, investiga más de 600 contratos firmados desde comienzos de 2024 para la compra de medicamentos a la droguería de los Kovalivker.
Denunciados y delitos imputados
La denuncia penal alcanza a Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, propietario histórico de la droguería, aunque hace años cedió la gestión a sus hijos, Emmanuel y Jonathan.
Se los acusa de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con funciones públicas e infracción a la Ley de Ética Pública.
Análisis de contrataciones y posibles sobreprecios
La PIA concentra su trabajo en determinar si la droguería fue favorecida irregularmente mediante compras de medicamentos. Se revisan facturas, contratos y la normativa que regula licitaciones y contrataciones directas, para verificar si hubo sobreprecios o direccionamiento en los procedimientos.
El objetivo es establecer la trazabilidad de los pagos realizados por ANDIS a la droguería y determinar si estos corresponden a un circuito de beneficios irregulares o si los pagos se vincularon a presuntos sobornos.
Según fuentes judiciales, la investigación busca responder a preguntas clave: ¿Se convirtió Suizo Argentina SA en la principal proveedora de medicamentos de ANDIS mediante mecanismos irregulares? ¿Fue el pago de coimas la forma de consolidar este sistema? Estas son las líneas de trabajo abiertas por el fiscal Picardi.