Amplio respaldo al financiamiento del ENARD por parte de referentes del deporte argentino
En una reunión informativa conjunta de las comisiones de Deportes, Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda, representantes del deporte nacional manifestaron su enfático apoyo al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). El encuentro se llevó a cabo en cumplimiento del emplazamiento dispuesto por la Cámara de Diputados, con el objetivo de analizar diversos proyectos sobre el financiamiento y administración de los recursos del ENARD.
Durante la jornada, se abordaron cuatro expedientes y se escucharon testimonios de deportistas y autoridades del ámbito deportivo. Entre ellos, participó de manera virtual desde China el bicampeón olímpico de BMX Freestyle, José “El Maligno” Torres, quien expresó su coincidencia con las posiciones de sus colegas respecto a la necesidad de fortalecer el ente.
El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, sostuvo que “es necesario recuperar el financiamiento que alguna vez tuvo el ENARD” y valoró que los proyectos en debate “incorporan una visión federal con un plan estratégico”. En la misma línea, María Julia Garisoain, también del COA, destacó que el ENARD “es un organismo transparente y estos proyectos son una solución”, subrayando que “no se trata de una acción política”.
La nadadora paralímpica Nadia Báez manifestó su preocupación por las dificultades para competir a nivel internacional: “Cada vez nos cuesta más acceder a las competencias. Ojalá que estas propuestas tengan un resultado favorable”.
Por su parte, la regatista y medallista olímpica Cecilia Carranza compartió su experiencia personal antes y después de la creación del ENARD. “Conozco muy bien lo que es entrenar con más ganas que presupuesto”, recordó, y aseguró que el ente “dignificó nuestros sueños”. Al mencionar a Paula Pareto, señaló: “Somos las únicas dos mujeres campeonas olímpicas en la historia argentina, y no es casualidad que lo hayamos logrado cuando el ENARD estaba presente”.
También intervino el exatleta Germán Charavaglio, quien describió el impacto del organismo en la vida de los deportistas: “A partir del ENARD, el atleta comenzó a vivir una carrera digna. Por primera vez tuvimos obra social, becas en tiempo y forma, y pudimos planificar a largo plazo”.
El secretario de Deportes de Catamarca, Guillermo Perna, resaltó que “el deporte es transversal y no tiene color político”, y consideró que “el Estado debe acompañar, porque este proyecto beneficia a todos”.
Asimismo, brindaron su apoyo Rodolfo Paverini (Confederación Argentina de Deportes), José María Valladares (COPAR), Juan Curuchet, Milka Kraljev, Daniel Jakubovic, Federico Gil, Facundo Conte, Walter Pérez y el deportista paralímpico Ariel Atamañuc.
A través de Zoom también participaron los secretarios de Deportes de 15 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas Entre Ríos, Salta, Tucumán, Neuquén, Chaco, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Las comisiones acordaron dictaminar en la próxima reunión, tras el amplio consenso alcanzado.