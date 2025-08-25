Amplio despliegue policial no logró dar con un delincuente que ingresó a una vivienda del macrocentro
En la madrugada de este lunes 25 de agosto personal de la Policía de Entre Ríos concretó un intenso despliegue en pleno macrocentro de Paraná. Un malviviente ingresó por los techos a un domicilio pero no pudo cristalizar su fechoría al ser descubierto en uno de los patios de la vivienda.
Transcurría la primera hora de hoy, cuando un forajido accedió por el sector de techos a una residencia del macrocentro paranaense y en uno de los patios fue descubierto por uno de sus moradores (Federico C.) quien, valientemente, lo enfrentó y provocó su huida hacia la terraza desde donde se le perdió el rastro habiendo escapado -supuestamente- por los techos de otras casas que dan a calle Feliciano.
La respuesta del 911 fue casi inmediata. Personal de la Policía arribó pocos minutos después al hogar sito en San Martín al 1400 y se plasmó un operativo de rastrillaje en toda la manzana sin dar con el joven sujeto pese al valor, coraje y riesgo físico asumido de los miembros de la Fuerza.
Poco a poco, los vecinos se mostraron inquietos por los progresivos ruidos del dispositivo policial que de modo decidido salió a la caza del delincuente.
Hasta cerca de las 05.30 participaron numerosos uniformados que no solo procedieron a una revisación exhaustiva de patios y pasillos de varios hogares a lo largo y ancho de la manzana comprendida por las calles, sino que también, con el permiso de sus propietarios, inspeccionaron cocheras, jardines o pudieron acceder a espacios donde pudiese estar el bandido refugiado momentáneamente.
Tras un extenso examen que fue de San Martín a Monte Caseros y de Feliciano a Villaguay, no pudieron capturar al maleante quien, según lo descripto por un vecino, podría ser parte de un grupo de personas que intrusan un galpón sito en la explanta de asfalto, adyacente al complejo Altos de Ituzaingó.
Cabe acotar que, más allá del resultado negativo de la aguda búsqueda, quedó elocuentemente visibilizado que la Policía de Entre Ríos nos cuida, esgrimiendo sus representantes una loable integridad, eficiencia, profesionalismo y vocación de servicio.