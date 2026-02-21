Amplio despliegue de la Policía de Entre Ríos permitió el hallazgo de las dos personas buscadas en Paraná
Tras 48 horas de una búsqueda y bajo condiciones de extrema complejidad técnica y climática, el comando unificado localizó esta mañana el cuerpo de la pequeña Kiara Barrios en las inmediaciones del balneario Thompson, en Paraná. El hallazgo es el resultado de un despliegue operativo de gran magnitud encabezado por la Policía de Entre Ríos.
El comando unificado estuvo integrado por Bomberos Voluntarios y Zapadores, trabajadores municipales, rescatistas, guardavidas y todo el personal policial. De ese modo se conformó un equipo de trabajo unificado que alternó y adaptó los recursos a medida que las condiciones del lugar fueron cambiando con el correr de las horas.
El operativo de búsqueda de las dos personas —madre e hija— movilizó a más de 130 funcionarios policiales y se caracterizó por una articulación integral con cada grupo de trabajo, combinando el despliegue físico en terreno con tecnología de avanzada, lo que otorgó celeridad al procedimiento.
Las distintas direcciones de la fuerza pusieron a disposición herramientas especializadas y recursos estratégicos. La Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública, la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, la Dirección de Logística y Administración Pública, la Dirección de Institutos Policiales, Policía Científica y la Departamental Paraná lideraron la logística territorial, con apoyo de la División 911 y Video Vigilancia en el monitoreo de perímetros y la División General de Coordinación Estratégica, que actuó como eje central para el mapeo y la optimización de los rastrillajes.
Los grupos especiales y los Bomberos Zapadores llevaron adelante las tareas más riesgosas en los sectores de agua y escombros, mientras que la División Montada y Canes resultó fundamental para el rastreo en zonas de espesa vegetación y en las márgenes del arroyo. Asimismo, la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal aportó el análisis de campo clave para orientar los esfuerzos hacia los puntos de mayor probabilidad de hallazgo.
Por su parte, los guardavidas y Bomberos Voluntarios recorrieron las zonas con mayor caudal de agua y el personal de la Municipalidad de Paraná gestionó la logística y el traslado de equipos y recursos técnicos durante las jornadas de búsqueda.