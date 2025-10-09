Amplia agenda de actividades en Paraná para el fin de semana largo
Paraná ofrece una atractiva agenda de actividades para el próximo fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La cartelera, impulsada por la Municipalidad de Paraná en conjunto con el Ente Mixto de Turismo, busca recibir tanto a los turistas como a los vecinos con una amplia variedad de propuestas culturales, deportivas y recreativas desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre.
Opciones para todos los gustos
Entre las principales actividades, se destacan:
- Recorridos históricos y naturales: Se podrá participar de los paseos pedestres “Descubrí Paraná” para conocer el patrimonio histórico de la ciudad, así como de las visitas guiadas a la Reserva Natural Islote Curupí para apreciar las bellezas del entorno.
- Movilidad sostenible: La Bicivía Paraná es una alternativa para recorrer la costanera en bicicleta. Además, el Bus Turístico ofrecerá paseos a cielo abierto por los lugares más emblemáticos de la ciudad.
- Feria de Emprendedores y Artesanos: Se realizará un “Especial Día de la Madre” con la tradicional feria, que se desarrollará entre el 9 y el 12 de octubre en la zona de Puerto Nuevo.
- Festival Internacional de Barbería “Paraná Corta”: Una de las novedades del fin de semana será la segunda edición de este evento, que se realizará el domingo 12 y el lunes 13 de octubre en Sala Mayo.
- Experiencias fuera de la ciudad: Para quienes deseen explorar la región, se podrá conocer la microrregión turística “El Paraná y sus Aldeas”, donde las tradiciones de los inmigrantes alemanes siguen vivas. Además, a 20 minutos de la capital provincial, se realizará el Harlem Festival en Santa Fe, con bandas y artistas nacionales e internacionales.