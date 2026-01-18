Amistoso de Racing vs Universidad en Chile se suspendió por devastadores incendios en Concepción
La lógica primó en Chile. El último amistoso de la pretemporada para Racing quedó suspendido este domingo horas antes del enfrentamiento contra la Universidad de Chile en el estadio Alcaldesa Ester Roa de la ciudad de Concepción, cuya región Bíobío fue decretada en “estado de catástrofe” por parte del presidente, Gabriel Boric Font, producto del avance descontrolado de los incendios forestales en la zona.
En los alrededores de la ciudad, donde la delegación de la Academia había desembarcado durante este sábado, había al menos 19 focos activos y que habían obligado a emitir en primera instancia una alerta roja provincial.
“Informamos que el partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona”, informó Racing, a través de un posteo en sus redes sociales.
“Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual”, completó el club de Avellaneda, que debutará el próximo sábado como visitante de Gimnasia y Esgrima La Plata.
La organización del llamado Desafío Internacional de Verano informó, posteriormente, los pasos a seguir para la devolución de entradas correspondiente. “El proceso de devolución del valor de las entradas adquiridas en la plataforma de Passline, ticketera oficial del Desafío Internacional de Verano, se informará prontamente a través de los medios de comunicación y nuestra cuenta oficial de Instagram @desafiofutbolcl”, indicaron.
Las llamas, durante el sábado, afectaron los sectores Puente 1 y Puente 3 en la comuna de Concepción y la columna de humo fue vista desde distintos puntos del centro de la ciudad. De hecho, según informó Canal 9 de la región de Bíobío, hubo evacuaciones en algunos barrios.
Incendios sin control se registran en #Concepción en este momento. Sectores Puente 3, Camino a Florida. Sector San Jorge. Más otro en Coronel.
También se registra incendio en Quillón.
La última foto es como se ve desde Isla Quiriquina. pic.twitter.com/yUvTgrMLLa
No le cayó tan mal la suspensión al entrenador Gustavo Costas, quien había sufrió la baja repentina de cuatro futbolistas: Adrián Martínez, Marcos Rojo, Baltasar Rodríguez y Adrián Fernández. “Por un cuadro viral y por precaución, no viajarán a disputar el amistoso”, fue el parte médico que brindó el club. Los cuatro futbolistas se presentaron en el entrenamiento, pero tras ser revisados por el médico se los mandó de regreso a sus para evitar el riesgo de más contagios.
Los que si iban a estar eran los refuerzos Valentín Carboni y Matko Miljevich, quienes incluso iban a ser titulares.