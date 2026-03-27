Amistoso con Mauritania: tan solo un banco de pruebas para Scaloni y verlo a Messi en La Bombonera
Lo más trascendental del amistoso que jugará este viernes Argentina ante Mauritania es la presencia de Lionel Messi. Nuevamente, esta vez en la Bombonera desde las 20:15, miles de afortunados argentinos podrán verlo en vivo y deleitarse con su zurda mágica. Pero, para Lionel Scaloni estos 90 minutos y pico, intentarán servir para probar variables tácticas y analizar últimas dudas individualidades, pensando en el Mundial que se viene en poco más de dos meses.
“Messi va a jugar los dos partidos. No sabemos todavía si de arranque o entrando, pero va a estar. Esto es una yapa. Pensábamos que el último juego en el país había sido el partido contra Venezuela en cancha de River y ahora apareció esto. Será una nueva y linda oportunidad para que todos vean y disfruten de Leo”, contó el entrenador Lionel Scaloni.
No son muchos los amistosos que disputó Leo en el país: el de la Bombonera será el décimo. Y el saldo de victorias es total: 9, con 12 goles del rosarino. Y será, además, el segundo amistoso en Alberto J. Armando tras la goleada 4-0 a Haití de 2018, con un hat-trick incluido.
Para el técnico nacido en Pujato será un partido que le dejará sensaciones encontradas porque tendrá que tomar con pinzas las conclusiones que le dejen los 90 minutos por la calidad del rival, ubicado en el puesto número 115 del ranking FIFA. No hará fuerza el conjunto africano y será un monólogo de La Scaloneta, salvo una noche horrenda…
Por eso, es de suponer que el DT realizará cambios rápidamente para darle rodaje a la mayor cantidad de futbolistas posibles. “Vamos a poner un mix entre los que habitualmente juegan y los chicos que queremos ver. A los de siempre también los queremos ver porque necesitamos recuperar el rendimiento de algunos chicos. Ya se los avisé”, aseguró.
En el arco estará Emiliano Martínez y entregará su show cuando salga a realizar la entrada en calor. Nahuel Molina y Cristian Romero serán titulares, y Marcos Senesi tendrá una oportunidad de oro, porque Nicolás Otamendi arrastra molestias y porque Lisandro Martínez no fue citado por lesión. El zaguero del Bournemouth de Inglaterra es uno de los que busca meterse en la lista mundialista. En el lateral izquierdo estará Nicolás Tagliafico, aunque Marcos Acuña podría meterse.
En el medio cuidarían a Rodrigo De Paul, que no participó del último partido de Inter Miami por lesión. Si al ex Racing hoy lo observan bien, lo mandarán a la cancha porque es uno de los futbolistas a los que quieren levantarles el nivel. Parece complicado porque arrastra un hematoma importante en la zona del isquiotibial izquierdo. En caso de no estar, Leandro Paredes ocupará su lugar. Alexis Mac Allister y Enzo Fernández jugarán. El cuarto volante sería Thiago Almada, aunque Scaloni tiene ganas de juntar a Nico Paz con Messi.
Arriba, no hay dudas: Leo compartirá ataque con Julián Alvarez.
“Tenemos que trabajar, especialmente en los momentos en que no tengamos la pelota. Sabemos que ellos no vienen a pasear a La Bombonera. En una selección siempre está integrada por los mejores jugadores de un país”, explicó Scaloni. Y la duda asalta tras la sentencia del DT: ¿en qué momento Mauritania tendrá la pelota?