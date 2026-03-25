AMET se suma al paro de 24 horas: “Docentes presentes en las aulas, pero con salarios injustos y reclamos silenciados”
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) convocó a una huelga de 24 horas para este viernes 27, que incluirá una marcha provincial de antorchas en Paraná.
El sindicato de los docentes de escuelas técnicas llamó a concentrar a las 18 en Plaza 1° de Mayo. En la convocatoria se lee: “Traigamos todo para iluminar la noche de lucha docente: celular, velas, antorchas”, y se agrega: “Docentes presentes en las aulas, pero con salarios injustos y reclamos silenciados”.
La medida de fuerza surge de la disconformidad del sector con el fracaso de la negociación paritaria salarial del 2 de marzo, instancia que derivó en la decisión del Poder Ejecutivo provincial de pagar por decreto el aumento rechazado por los gremios.
De este modo, los dos sindicatos que participan con voz y voto en la mesa paritaria, Amet y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), convocan a la huelga y se movilizan este viernes, en el marco del conflicto salarial docente.
En su última reunión, la comisión directiva de Amet analizó la situación salarial y ratificó que el conflicto “continúa vigente, debido a la falta de acuerdo paritario y a la decisión unilateral de otorgar una recomposición salarial por decreto”, fijando además una posible fecha de convocatoria a una nueva negociación salarial para dentro de tres meses.
En esa línea, se reiteró que dicha propuesta “fue rechazada por la Amet y las demás organizaciones sindicales, por lo cual el conflicto permanece abierto, sosteniéndose las acciones en el marco del Frente Sindical Salarial Docente”, remarcó el gremio.
En este contexto, y con el objetivo de profundizar la visibilización del reclamo, Amet resolvió “plantear al Frente Sindical las siguientes propuestas de acciones gremiales”.
Entre ellas se incluye la “volanteada familiar y realización de clases públicas”, como forma de acercar el conflicto a la comunidad educativa y a las familias.
También se propone la “colocación de mensajes visibles en el portafolios de cada docente de la provincia, en pizarrones y afiches en establecimientos educativos, con la siguiente consigna: ‘Docentes presentes en las aulas, pero con salarios injustos y reclamos silenciados’”, para reforzar el mensaje en cada escuela.
Otra de las medidas planteadas es la “instalación de pasacalles en instituciones educativas de los distintos departamentos con la misma consigna”, apuntando a una mayor presencia pública del reclamo en el territorio.
Además, el sindicato definió la “implementación de trabajo a ‘brazos caídos’”, modalidad que implica permanecer en el lugar de trabajo sin desarrollar tareas habituales, como forma de protesta.
Estas iniciativas, entre otras, “deben formar parte de un plan de lucha con fechas y escenarios concretos”, planteó Amet, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones coordinadas en el Frente Sindical Salarial Docente.
En torno a la “defensa de la Caja de Jubilaciones y Ley 8732”, la reunión del sindicato de los docentes técnicos abordó “con profunda preocupación el intento del Gobierno Provincial de avanzar en la modificación de la Ley de Jubilaciones N.º 8732”.
Se resolvió que este tema “será también tratado en el próximo Congreso Extraordinario de Delegados, donde se pondrá a consideración un documento técnico y político en relación al anteproyecto presentado por el Ejecutivo, el cual carece de precisión normativa al limitarse a enunciar lineamientos generales”, advirtió la organización.
Por ello, Amet insistirá “sobre la urgente necesidad de que el Gobierno dé a conocer el proyecto de ley por cuánto se hace imposible dimensionar con certeza y claridad los efectos que esta iniciativa tendrá sobre el salario de los docentes jubilados, actuales y por venir”.
En esa línea, “se ratificó como principio irrenunciable la defensa del 82% móvil, así como el rechazo a cualquier intento de reducir el déficit del sistema previsional a costas de una disminución de haberes o un deterioro de las condiciones jubilatorias”, indicó el gremio docente técnico.