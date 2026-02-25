AMET Entre Ríos rechazó la propuesta salarial y ratificó el paro docente para el 2 de marzo
La Regional Entre Ríos de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) rechazó la oferta presentada por el gobierno provincial en la primera reunión de la Mesa Paritaria Salarial Docente 2026, al considerarla “insuficiente”, y confirmó la adhesión al paro de 24 horas convocado por AMET Nacional para el lunes 2 de marzo, en el marco del conflicto salarial que atraviesa el sector.
Según informó el gremio, este lunes se llevó a cabo en la Secretaría de Trabajo la primera reunión paritaria del año, quedando formalmente constituida la mesa de negociación para discutir salarios. AMET Entre Ríos participó del encuentro representada por su secretario general, Andrés Besel, y el secretario gremial, Fabián Monzón, consignó el portal Sitio Gremial.
Oferta salarial
Desde el sindicato detallaron que la propuesta del Ejecutivo provincial contempla “una suma no remunerativa y no bonificable de $45.000 por docente, sin discriminar cargos ni antigüedad”. Además, se mantiene “la suma remunerativa de $25.000 que se viene liquidando a los docentes con más de 10 años de antigüedad”.
El ofrecimiento incluye también un incremento del 50% en la ayuda escolar y, para el sector pasivo, “una suma no remunerativa y no bonificable de $30.000”.
Rechazo gremial
Tras un cuarto intermedio solicitado por las entidades sindicales, la propuesta fue rechazada de manera unánime. Desde AMET Entre Ríos señalaron que la oferta “no responde a la pérdida del poder adquisitivo que viene atravesando el sector” y advirtieron que “la incorporación de sumas no remunerativas no se encuadra dentro de un esquema salarial que respete el marco legal vigente”.
Asimismo, el gremio expresó su preocupación por “la significativa diferencia existente entre el incremento otorgado recientemente a la fuerza de seguridad y la oferta presentada al sector docente”.
Paro nacional
En este contexto, AMET Entre Ríos ratificó su adhesión al paro nacional de 24 horas dispuesto por AMET Nacional para el lunes 2 de marzo, en rechazo a las medidas de ajuste y a las políticas educativas del gobierno nacional.
Finalmente, la entidad informó que la propuesta salarial será analizada en el Congreso Extraordinario de Delegados convocado para el 26 de febrero de 2026, donde se evaluará la situación salarial docente y las acciones a seguir, reafirmando que “el objetivo central es recuperar de manera significativa el poder adquisitivo del sector”.