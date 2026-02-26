AMET Entre Ríos ratificó medidas de fuerza y se prepara para un paro de 24 horas
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Regional XI (AMET Regional XI) celebró este viernes en Paraná un Congreso Extraordinario Provincial de Delegados, donde definió su postura frente a la negociación salarial en curso y ratificó su permanencia en el Frente Sindical Salarial Docente.
El encuentro, realizado en la Casa de Usos Múltiples “Prof. Abel Hermoso” de la capital entrerriana, resolvió por unanimidad una serie de acciones gremiales. Entre los puntos centrales, se acordó sostener la pertenencia al espacio sindical unificado y llevar al seno del Frente la postura de que, si la propuesta del Gobierno no contempla montos en blanco que impacten en el punto índice y superen la línea de pobreza del INDEC, se convoque a un paro de 24 horas para el martes 3 de marzo, en coincidencia con el resto de los gremios docentes.
Movilización y adhesión a paro nacional
El Congreso también convocó a los docentes a acompañar a los paritarios el próximo lunes a las 15 en la Secretaría de Trabajo. En las localidades del interior donde no sea posible trasladarse a Paraná, se propuso realizar acciones de visibilización, como panfleteadas, colocación de afiches y actividades de difusión.
Durante la apertura, el secretario general de AMET Entre Ríos, Andrés Besel, confirmó la adhesión al paro dispuesto por AMET Nacional para el lunes 2 de marzo en todo el territorio provincial. Besel informó además que el Gobierno convocó a una nueva reunión paritaria para ese mismo día a las 15, y calificó la oferta salarial presentada el pasado 23 como “insuficiente y frustrante”.
Escenario ante una posible conciliación
En caso de que el paro previsto para el 3 de marzo sea suspendido por una conciliación obligatoria y no se alcance un acuerdo salarial una vez vencido el plazo legal de 20 días, la Comisión Directiva adelantó que se ejecutará la medida original más 24 horas adicionales, lo que implicaría un paro de 48 horas.
Informe sobre educación técnica
En el marco del Congreso, Besel presentó un informe sobre la inversión en escuelas técnicas en los últimos 20 años, a partir de datos aportados por legisladores nacionales y el jefe de Gabinete. Hizo especial hincapié en la eliminación del artículo 52 de la Ley 26.058 (Programa 39 – INET), que destinaba fondos para el funcionamiento de las instituciones de Educación Técnico Profesional (ETP).
Desde la sanción de esa norma en septiembre de 2005, la modalidad técnica registró un crecimiento sostenido: la matrícula nacional pasó de 860.000 estudiantes en 2005 a más de 1.500.000 en 2025, y se incrementó en un 20% la cantidad de escuelas técnicas en el país.
Otros temas abordados
Durante la jornada también se informó sobre la renovación del convenio de cooperación técnica entre el INTA y AMET Entre Ríos, destinado a fortalecer la formación continua de docentes e instructores de escuelas agrotécnicas.
El nuevo contador del gremio presentó un informe sobre los procedimientos de la Secretaría de Finanzas; se comunicó que aún no existe un borrador oficial de reforma de la Ley 8732 de la Caja de Jubilaciones; y se solicitó a los delegados relevar los casos de afiliados que no hayan recibido los kits escolares pendientes.
Entre otros anuncios, se confirmó que el encuentro anual de docentes técnicos, agrotécnicos y de formación profesional se realizará en agosto en Villa Carlos Paz, en el marco de los 70 años de AMET; que el Inter-Enet tendrá lugar en Añatuya, Santiago del Estero; y que en los próximos días funcionará plenamente la Casa Abel Hermoso, donde se habilitará una biblioteca con fines históricos y pedagógicos. También se anticipó una reunión con la Fundación Banco BERSA para la organización de cursos de capacitación y se presentaron informes de los vocales gremiales en el Consejo General de Educación (CGE).