Amenaza de Luis Barrionuevo contra Javier Milei: “Si salimos a la calle, ¿cuánto dura el Gobierno?”
Luis Barrionuevo reapareció este martes con fuertes críticas a Javier Milei, de quien supo ser por escaso tiempo en 2023 aliado político. “Tenemos argumentos de sobra para salir a la calle y no lo hacemos. Si lo hacemos, ¿cuánto dura el Gobierno?”, se preguntó con una expresión de tono amenazante.
Consultado sobre si el Gobierno podía terminar “mal”, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), dijo en Canal 8 Stream que el movimiento obrero está con “Alplax, Lexotanil, nos estamos bancando el 1%, a esta altura tenemos 15 puntos abajo. Entonces tenemos argumentos de sobra [para] salir por los jubilados, los discapacitados…”.
“Y si nosotros lo hacemos, ¿Cuánto dura el Gobierno? ¿Y quiénes son los responsables? ¿Nosotros? ¿Por qué? Dejalos que gobiernen. En mi provincia [Catamarca] decían ‘dale soga al chivo, que se ahorque’. Pero, en el mientras tanto, hay que subsistir”, afirmó.
Barrionuevo dijo que si bien en un principio había apostado por Javier Milei, cuando competía contra Sergio Massa, luego optó por irse porque no se sentía representado en ese espacio. En ese sentido, contó que sólo se reunió una vez con el presidente por unas dos horas -antes de que Patricia Bullrich se incorpore a la campaña de La Libertad Avanza-, y que nunca más le interesó volver a hablarle.
“De las dos horas que estuve con él, una me pidió que le hable de Menem. Textuales palabras, le dije ‘Vos no sos Menem. Menem era un animal político. Hablaba con todos, vos no'”, recordó Barrionuevo. Y contó el consejo que le dio al presidente en esa única charla: “Hablá con todos, vos estás solo, no tenés nada. Y no te confundas, como se confundió Mauricio [Macri] que creía que era él -rubio, ojos celestes- y la gente, dejando de lado lo partidario, la política”.
Dijo que en un principio había apoyado a Milei porque “no quería que fuera [Sergio] Massa presidente. Porque lo conozco, lo hicimos nosotros, lástima que se fue por otro lado. Lo mismo que el kirchnerismo, La Cámpora, no podía estar más”. Y explicó: “Yo aposté ahí [a Milei] porque me interesaba en la alternancia poder buscar un candidato peronista de futuro”.
Por otra parte, afirmó que no hay poder en la Argentina, porque “el que tiene poder es el presidente. Y Javier no es nada de eso: ni conduce, porque no es conductor, sino no le pasaría todo lo que le está pasando. Y los que él puso a conducir, indudablemente, cero política”.
Y agregó que de cara a las elecciones del 26 de octubre, el Gobierno “tiene el peor candidato para la Provincia de Buenos Aires que es [José Luis] Espert, un gorila…”.