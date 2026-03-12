Amenaza de bomba en el Congreso de la Nación: La Brigada de Explosivos de la PFA descartó el peligro
Una amenaza sobre la presencia de un posible artefacto explosivo en el Congreso de la Nación activó este jueves por la tarde un operativo especial de seguridad en el edificio legislativo. Tras recibirse la advertencia telefónica, efectivos de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina realizaron una inspección integral, que finalmente dio resultado negativo.
En el procedimiento participaron móviles de la División Delitos Constitucionales y personal de la sección Canes, que colaboraron en la verificación de distintos sectores del Congreso, incluyendo accesos, oficinas y áreas comunes del recinto.
Durante el operativo, las fuerzas de seguridad mantuvieron el perímetro controlado y restringieron el ingreso al edificio mientras se desarrollaban las tareas de inspección, con el objetivo de descartar cualquier elemento sospechoso y garantizar la seguridad en el lugar. Tras el relevamiento completo, se confirmó que se trató de una falsa alarma.
La amenaza se produjo horas después de que las autoridades de la AMIA denunciaran haber recibido un correo electrónico con amenazas en el que se afirmaba que habían sido colocados explosivos en la sede de la mutual judía y en la Embajada de Israel en Argentina.
El mensaje, titulado “Yihad Islámica”, hacía referencia a los atentados ocurridos contra la AMIA en 1994 y contra la Embajada de Israel en 1992, e incluía advertencias de ataques junto con citas religiosas.
Ante esa situación, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal realizó inspecciones internas y externas, que también arrojaron resultados negativos respecto a la presencia de explosivos.
En paralelo, personal especializado trabajó en el análisis de metadatos del correo electrónico con el objetivo de identificar la dirección IP del remitente.
La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, encabezado por Sebastián Ramos, con intervención de la Secretaría N°18, a cargo de Pablo Andrés Febre.