Amenaza de bomba en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia
Este domingo por la tarde, el aeropuerto de Comodoro Rivadavia debió ser evacuado ante una amenaza de bomba por parte de una pasajera. Se trata de una mujer que pretendía abordar un vuelo con destino a Aeroparque junto a su hija menor de edad.
Según informaron fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) , la mujer “manifestó en reiteradas ocasiones” que transportaba una bomba en el interior de su equipaje de mano.
Una vez que la mujer alertó sobre el supuesto contenido explosivo en su bolso, se realizó un perímetro de seguridad de 100 metros y se procedió a evacuar el lugar.
“Atención, por favor. Aeropuertos Argentinos solicita a los pasajeros y al público en general desalojar el área con sus efectos personales. Sigan las señales de emergencia y las indicaciones del personal del aeropuerto”, se escuchó por los altoparlantes.
Inmediatamente, intervino personal del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX) de la PSA en el sector de preembarque nacional del aeropuerto quienes descartaron la presencia de un explosivo tras analizar el equipaje de la mujer que buscaba abordar el vuelo AR1829 de Aerolíneas Argentinas, con partida programada para las 15:30 horas y con arribo en la ciudad de Buenos Aires estimado a las 17:50, junto a su hija menor de edad. Según se informó, portaba dos valijas de tipo carry-on, dos mochilas y una bolsa.
Luego del operativo, el aeropuerto reanudó sus operaciones con normalidad y, según se informó, comenzó el descenso de los pasajeros del vuelo AR 1558 proveniente de Córdoba, a través de un portón de emergencia que la Fuerza Aérea habilitó para facilitar la circulación.
En el caso intervino la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, que inició actuaciones por “averiguación de ilícito”.