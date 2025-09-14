Ambiente recuerda a municipios y comunas de Entre Ríos la obligación de controlar la calidad del agua en playas y balnearios
La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, a través de la Dirección Legal y de Gestión Ambiental del Agua, reiteró a municipios y comunas la obligatoriedad de realizar controles periódicos de la calidad del agua en playas y balnearios de cara a la próxima temporada de verano. La medida tiene como objetivo proteger la salud de la población y garantizar la seguridad en los espacios recreativos.
De acuerdo con la resolución SMA Nº 084/07, las habilitaciones municipales de balnearios con fines turísticos y recreativos solo son posibles si el agua resulta apta para el contacto humano. Para ello, cada gobierno local con playas habilitadas debe diseñar un calendario de vigilancia y remitirlo a la Secretaría de Ambiente.
La responsabilidad principal recae en los gobiernos locales, que ya fueron notificados formalmente para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
En su rol de autoridad de aplicación, la Secretaría de Ambiente se comprometió a supervisar el proceso y velar por un uso seguro de los recursos hídricos, priorizando la salud pública y la preservación del ambiente.