Amazon recorta 16 mil puestos en una nueva ronda de despidos
Amazon está recortando cerca de 16.000 empleos en la última ronda de despidos masivos en la industria tecnológica. Beth Galetti, vicepresidenta sénior de la empresa de comercio electrónico, lo anunció este miércoles en una entrada de blog.
Los recortes se producen tras una ronda de despidos en octubre, cuando Amazon despidió a 14.000 trabajadores.
Galetti añadió que el personal con sede en EE.UU. tendría 90 días para buscar un nuevo puesto internamente antes de que se les ofreciera una indemnización por despido, servicios de recolocación y seguro médico.
“Mientras implementamos estos cambios, también seguiremos contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas cruciales para nuestro futuro”, afirmó Galetti.
Estos despidos son los más cuantiosos de Amazon desde 2023, cuando la compañía recortó 27.000 puestos de trabajo.
La plantilla de Amazon se duplicó durante la pandemia de COVID-19, ya que millones de personas se quedaron en casa e incrementaron el gasto en línea. Sin embargo, en los años siguientes, las grandes empresas tecnológicas y minoristas recortaron miles de puestos de trabajo para reactivar el gasto en línea.
La contratación se ha estancado en Estados Unidos y en diciembre el país añadió unos escasos 50.000 puestos de trabajo, casi sin cambios respecto de la cifra revisada a la baja de 56.000 en noviembre.