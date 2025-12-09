Aluvión de importaciones marca récord a la par de una brutal debacle de pymes
La importación de Bienes de Consumo alcanzó entre enero y septiembre un total de US$ 8.376 millones, el valor más alto desde que existen registros comparables (2004), según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en datos oficiales. El monto supera en US$ 1.693 millones el récord previo de 2018, lo que implica un incremento del 25,3%.
El fuerte aumento de las compras externas coincide con un descenso en las ventas de comercios pymes y con el cierre de diversas fábricas, entre ellas empresas de electrodomésticos y hasta alimenticias, como el caso de Mondelez. A esto se suma un informe reciente de la consultora Analytica, que advirtió que la producción de electrodomésticos opera en niveles mínimos históricos, comparables a los de la pandemia, producto de la apreciación cambiaria y la apertura importadora.
En septiembre, las importaciones de Bienes de Consumo sumaron US$ 1.157 millones, equivalentes al 14,6% del total importado, ubicándose 4,1 puntos porcentuales por encima del mismo mes de 2023.
Los rubros que más crecieron entre enero y septiembre fueron electrodomésticos, baterías y lámparas, con un salto del 248,9% frente al año pasado y del 217,7% respecto de 2023, representando el 8,4% del total. También se dispararon las compras de motos, bicicletas y otros equipos de transporte, con un aumento del 124,6% respecto de 2024 y del 69,3% frente a 2023.
La importación de indumentaria mostró incrementos del 61,8% y 99,2%, respectivamente, alcanzando el 6,3% del total. En tanto, los alimentos importados subieron 77,4% respecto del año pasado y 49,4% frente a 2023, con una participación del 16,4%.
El CEPA remarcó además que entre enero y septiembre de 2025 importaron Bienes de Consumo 9.235 empresas más que en 2023, lo que significa un crecimiento del 70% en la cantidad de firmas involucradas.