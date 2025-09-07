Alumnos participaron en jornada de sensibilización sobre áreas naturales protegidas en Paraná
En el marco del Día Provincial de las Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos, se desarrolló en La Vieja Usina de Paraná una actividad de sensibilización ambiental que reunió a estudiantes de cuatro instituciones educativas.
La iniciativa, organizada por la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Ambiente, junto a organismos provinciales, municipales y privados, tuvo como objetivo promover el cuidado y la revalorización del patrimonio natural y cultural de Entre Ríos.
Durante la jornada, los alumnos participaron en distintas propuestas que concluyeron con la proyección de un cortometraje sobre las áreas protegidas entrerrianas.
El director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Pablo Aceñolaza, destacó: “Invitamos a reflexionar sobre los valores naturales y culturales de nuestra provincia. Es muy importante compartirlo con la comunidad. Dar a conocer nuestro sistema provincial es una forma de fortalecerlo: Entre Ríos cuenta con más de 34 áreas naturales protegidas, de gestión pública y privada, con una biodiversidad muy rica que es preciso conocer y respetar”.
La jornada finalizó con la entrega de reconocimientos a los estudiantes y la donación de tres ejemplares arbóreos nativos, realizada gracias al Vivero Municipal de Paraná.
Participaron además el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano, las áreas naturales protegidas Islote Curupí, Parque Escolar Rural Enrique Berduc, La Porota, La Chinita, Montecito de Lovera y Monte de la Paloma, junto al dome del MiradorTec Inmersivo. También formaron parte las escuelas Paula Albarracín de Sarmiento, José Manuel Estrada, Zulema Embon (de Paraná) y la Escuela Normal Rural Juan Bautista Alberdi (de Oro Verde).