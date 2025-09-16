Alumnos del Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini tomaron los colegios en la previa de la Marcha Federal Universitaria
Los centros de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini resolvieron realizar una toma del establecimiento en reclamo contra el veto del presidente, Javier Milei, contra la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica. La medida de fuerza se decidió a menos de 24 horas de que ocurra una nueva Marcha Federal Universitaria, que reflota el conflicto entre la comunidad educativa y el Gobierno.
Las agrupaciones estudiantiles tomaron la decisión a través de asambleas en los diferentes turnos horarios. En este marco de protestas, el miércoles 17 de septiembre la Cámara de Diputados tendrá que definir si insistir con la ley o aceptar el veto del presidente.
Así, tras la votación, ambos colegios preuniversitarios resolvieron permanecer tomados en la previa a la Marcha Federal Universitaria. Además, también resolvieron movilizarse el mismo día en un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, con una concentración a las 14.30 en la estación Virrey Cevallos que confluirá hacia el Congreso.
El presidente del centro de estudiantes del CNBA, León Rodríguez Vieito, explicó que la medida surge ante “estos ataques constantes de este gobierno a la educación que venimos sintiendo, que se ven en punto final con el nuevo veto a la Ley de Presupuesto Universitario después de la lucha del año pasado”. En diálogo con radio Mitre, remarcó que “todos los estudiantes, docentes y el mismo Congreso ya les dijo en más de una ocasión que la educación tiene que ser una prioridad en este país”.
Diversas organizaciones universitarias y estudiantiles se sumaron a la movilización del miércoles. Sindicatos como Conadu, Conadu Histórica, Fatun y Feduba, junto con agrupaciones como la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), lideraron la convocatoria.
Por su parte, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan confirmó su adhesión a la protesta, mientras que organizaciones de base nucleadas en FESPROSA también llamaron a movilizarse en todo el país.