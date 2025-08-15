Alumnos de la EET Nº1 preparan un nuevo vehículo para competir en el Desafío Eco YPF
Con la mira puesta en participar por décima vez consecutiva en esta competencia nacional, estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº1 General Francisco Ramírez de Paraná avanzan en la construcción de un automóvil eléctrico totalmente renovado y buscan patrocinadores para concretar el proyecto. En esta edición, se sumó la colaboración de la EET Nº100 Puerto Nuevo, especializada en formación de técnicos navales y con experiencia en materiales compuestos.
El Desafío Eco YPF reúne a estudiantes de escuelas técnicas de todo el país para diseñar, construir y competir con vehículos eléctricos. La edición 2025 se disputará el 8 y 9 de noviembre en el autódromo de Concepción del Uruguay, con más de 120 instituciones inscriptas.
El profesor Sebastián Alegre, coordinador del proyecto, subrayó: “Hace 10 años que participamos y, para celebrar esta décima edición, decidimos encarar el diseño y construcción de un nuevo vehículo completamente renovado”.
La EET Nº100 Puerto Nuevo colabora en la fabricación del esqueleto de fibra de vidrio, un trabajo conjunto entre docentes y estudiantes. “Nos está dando una gran mano con la construcción del esqueleto. Es un trabajo conjunto entre estudiantes y docentes de ambas instituciones”, señaló Alegre.
Otro de los avances clave fue la incorporación de tecnología de diseño industrial y maquinado numérico, con el apoyo del diseñador industrial Luis Pereira, quien capacitó semanalmente al equipo durante nueve meses. Esto permitió digitalizar todo el auto y fabricar piezas mediante maquinaria CNC facilitada por la empresa Intermia, de Crespo. “Son tecnologías de altísimo costo, a las que normalmente no tenemos acceso”, destacó el docente.
El proyecto fomenta saberes técnicos, trabajo colaborativo, vínculos con el sector productivo y el uso de herramientas innovadoras. Participan también los rectores Walter Daniel Moralí (EET Nº1) y Walter Muller (EET Nº100), junto a los docentes Claudio Galeano, Cristian Machado, Andrea Franco y Esteban Yacopetti.
El financiamiento proviene de aportes de la comunidad y empresas locales. “Toda difusión nos ayuda mucho, porque gran parte de lo que hacemos se sostiene gracias a aportes voluntarios y al compromiso de nuestra comunidad educativa”, agregó Alegre.
Las empresas interesadas en sumarse como patrocinadores pueden comunicarse al 343 517-0025 (Sebastián Alegre).