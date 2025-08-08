Alumnos de Colonia Avellaneda se interiorizaron sobre el rol de la Región Centro y la importancia de la hidrovía
El presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Jorge Chemes, y el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, brindaron una charla educativa a estudiantes de sexto grado de la escuela N° 170 II Brigada Aérea, de Colonia Avellaneda.
Durante el encuentro, los funcionarios dialogaron con los alumnos sobre el funcionamiento de la Región Centro, el bloque regional conformado por las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y su vinculación estratégica con el Mercosur. También abordaron la relevancia de la hidrovía Paraná-Paraguay como vía de transporte clave para el comercio regional y el desarrollo económico de la provincia.
La actividad se desarrolló en el marco de una propuesta pedagógica de la institución, orientada a fomentar el conocimiento sobre temas de integración regional, geografía económica y funcionamiento del Estado.
“La idea es acercar estos temas a los jóvenes, generar conciencia sobre el lugar que ocupa Entre Ríos en el contexto regional y la importancia de nuestros recursos estratégicos”, señaló Jorge Chemes al finalizar la charla.
Por su parte, Rodríguez Signes destacó el interés y la participación de los estudiantes, y valoró este tipo de iniciativas como una herramienta para fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad educativa.