Aluani y Blanzaco inauguraron el II Congreso Internacional de Psiquiatría y Salud Mental del Litoral
La vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, encabezaron la apertura del II Congreso Internacional de Psiquiatría y Salud Mental del Litoral y las V Jornadas Federales de Psiquiatría, realizadas este jueves en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.
El evento, que se desarrolla los días 6 y 7 de noviembre, es organizado por la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER) junto a la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), y reúne a referentes regionales, nacionales e internacionales de instituciones públicas, privadas, universidades y organizaciones no gubernamentales. A lo largo de las jornadas se llevan adelante conferencias, simposios y debates sobre temas vinculados a la psiquiatría y la salud mental.
Durante el acto de apertura, la presidenta de AMPER, Margarita Cermelli Reber, dio la bienvenida a los asistentes, agradeció la presencia de las autoridades provinciales y destacó la incorporación de la primera Jornada del Litoral de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría, como parte del compromiso por fortalecer la participación interdisciplinaria en el campo.
También intervinieron el presidente de APSA, Esteban Toro Martínez; el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER, Aníbal Sattler; y el director general de Salud Mental de Entre Ríos, Esteban Dávila.
Por su parte, el ministro Blanzaco valoró la continuidad de este tipo de espacios:
“Sabemos que sostener estos encuentros no es sencillo, por eso celebramos su crecimiento. Desde el inicio de la gestión definimos a la salud mental como un eje prioritario, entendiendo que no es solo una especialidad médica, sino una construcción colectiva que involucra a todo el sistema de salud y a la comunidad”, expresó.
Asimismo, subrayó la importancia de una mirada intersectorial e interministerial, en articulación con las universidades y otros actores vinculados al cuidado. “A nivel mundial observamos problemáticas crecientes en salud mental; atravesamos una pandemia silenciosa y multifactorial que requiere visibilización y compromiso. Este Congreso nos permite compartir experiencias y construir respuestas conjuntas a los desafíos cotidianos”, añadió.
“Cuidar la salud mental es cuidar la vida”
El cierre del acto estuvo a cargo de la vicegobernadora Alicia Aluani, quien destacó el valor del encuentro:
“Es un honor acompañarlos, no solo como médica sino como parte de un gobierno que pone la salud mental en el centro de la agenda pública. Estos espacios son fundamentales para construir saberes y fortalecer el compromiso de que la salud mental es un derecho humano y una responsabilidad social”, señaló.
Aluani resaltó que “hablar de salud mental dejó de ser un tabú para convertirse en una conversación necesaria y urgente”, y sostuvo que “detrás de cada paciente, familia y equipo de salud hay una historia que nos recuerda que no hay salud posible sin salud mental”.
La vicegobernadora repasó las acciones impulsadas por el gobierno provincial junto al gobernador Rogelio Frigerio, entre ellas la creación de la Dirección de Salud Mental dentro del Ministerio de Salud, campañas de sensibilización y capacitación y la difusión de la línea 135 de asistencia:
“Queremos que cada entrerriano sepa que pedir ayuda es posible y que el Estado está presente. Pero estos esfuerzos solo tienen sentido si se sostienen en articulación con la comunidad científica, las universidades y los equipos territoriales. Este Congreso demuestra que esa articulación es posible”, afirmó.
Finalmente, Aluani agradeció a los organizadores y participantes por su compromiso y mirada federal: “Deseo que estos días nos dejen nuevos aprendizajes, redes y, sobre todo, una renovada convicción de que cuidar la salud mental es cuidar la vida”, concluyó.
Presencias
Participaron también la secretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná, Claudia Enrique, y el presidente del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, Octavio Filipuzzi. Además, el Congreso cuenta con la presencia de profesionales de distintas provincias —Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, La Pampa y Chubut— y de países invitados como Paraguay y España.