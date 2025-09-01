Aluani y Blanzaco encabezaron el acto de asunción del nuevo director del Hospital San Blas de Nogoyá
En un acto encabezado por la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, este lunes Eduardo Elías asumió como director del Hospital “San Blas” de Nogoyá. Además, se oficializó la designación de Rubén Villarruel como director del Centro de Salud “Pedro Camet” de XX de Septiembre.
La ceremonia de asunción en Nogoyá contó con la participación del senador Rafael Cavagna, el intendente Bernardo Schneider, la viceintendenta Desireé Peñaloza, y Marcos Daverio Cappa, director de Asesoría Legislativa del Senado provincial. También estuvieron presentes autoridades sanitarias y locales, profesionales de la salud, representantes policiales y eclesiásticos.
Compromiso con la salud pública
Durante su discurso, la vicegobernadora Aluani destacó la importancia institucional del hospital y su experiencia profesional como pediatra en el nosocomio: “Recorrí estos pasillos durante muchos años y acompañé a las familias tanto en momentos de esperanza como de dificultad. Es parte de mi vida y de la vida de los ciudadanos”, resaltó.
Aluani reconoció a Sandra Fettolini, directora saliente, por su gestión en tiempos complejos y le dio la bienvenida a Eduardo Elías, deseándole cumplir con las expectativas del equipo y de la comunidad. Subrayó la necesidad de mantener un hospital de puertas abiertas, cercano a la comunidad y con continuidad en la gestión.
Por su parte, el ministro Blanzaco señaló que la incorporación de Elías representa una continuidad de la gestión, destacando la importancia de fortalecer los servicios, abordar necesidades como la salud mental y generar una red interrelacionada con otros hospitales de la provincia.
El nuevo director, Eduardo Elías, agradeció a la directora saliente por el traspaso de información previo a asumir y afirmó que su rol representa un gran desafío y compromiso con la comunidad. Fettolini, a su vez, destacó la importancia de mantener una Dirección abierta y colaborativa, asegurando que el hospital queda en buenas manos.
Nueva Dirección en el Centro de Salud “Pedro Camet”
Posteriormente, las autoridades provinciales y locales se trasladaron a XX de Septiembre, donde se concretó la asunción de Rubén Villarruel como director del Centro de Salud “Pedro Camet”, mediante la Resolución Ministerial Nº3852.
En el acto estuvieron presentes la presidenta comunal Adriana Hernández, personal de salud y vecinos. Además, se reconoció a la directora saliente Gladys Marcela Peralta por su trayectoria y compromiso con la salud de la comunidad.