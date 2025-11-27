Aluani visitó el XIII Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina
La vicegobernadora Aluani fue recibida por la presidenta de la Asociación Paleontológica Argentina (APA), Julia Desojo, y por la presidenta de la Comisión Organizadora Delegación Entre Ríos, Mariana Brea. También participó de la recorrida el secretario de la Honorable Cámara de Senadores, Sergio Avero. Durante la visita, observaron dos espacios expositivos: Paleoarte, con obras de reconocidos artistas, y Megafauna Cuaternario de Entre Ríos, muestras organizadas junto al Museo Serrano y el Museo Provincial de la Imagen de Concordia.
El XIII Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina, que tiene lugar del 24 al 28 de noviembre en la Sala Mayo de Paraná, busca difundir trabajos y avances científicos en paleontología, promoviendo el intercambio de conocimientos entre especialistas y profesionales de distintas áreas como museología, biología, geología y educación. Asimismo, el encuentro apunta a fortalecer el vínculo entre los paleontólogos y la comunidad, destacando la importancia de la transmisión del conocimiento para la conservación del patrimonio paleontológico.
Mariana Brea, integrante de la Comisión Organizadora, resaltó la magnitud del evento y la participación de expertos provenientes de diversas provincias argentinas y de países como Chile, Uruguay, México y Perú. “Hay seis simposios, sesiones generales, siete conferencias plenarias, esto referido al ámbito académico. Pero también hicimos una apertura a la comunidad con espacios dirigidos a instituciones educativas y público en general a través de charlas de divulgación, exposiciones artísticas y actividades interactivas”, señaló, al tiempo que destacó la declaración de interés emitida por la Cámara de Senadores.
Proyecto de interés
La Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos declaró de interés el XIII Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina, que se realiza del 24 al 28 de noviembre de 2025 en Paraná. En sus fundamentos, se reconoce al Congreso como un evento de alta relevancia científica, educativa y cultural, que contribuye a posicionar a Entre Ríos como referente en el estudio y preservación del patrimonio paleontológico.
Además, se subraya que el encuentro impulsa el intercambio académico, la formación de jóvenes investigadores y el acercamiento del público al conocimiento científico, favoreciendo nuevas vocaciones y fortaleciendo la articulación entre instituciones educativas, museos, centros de investigación y organismos públicos. (Expediente Nº 15.554).