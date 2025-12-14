Aluani recorrió la Feria Navideña de Crespo junto al intendente Cerutti y destacó el impulso al desarrollo local
La vicegobernadora Alicia Aluani participó este fin de semana de la Feria Navideña de Crespo, acompañada por el intendente Marcelo Cerutti, en un evento que congrega a más de 80 stands de emprendedores y mantiene abiertos alrededor de 200 comercios de la ciudad durante su desarrollo.
La feria comenzó el sábado 13 de diciembre y continúa hasta el domingo 14, a partir de las 19 horas, con un recorrido que atraviesa las principales calles de Crespo. La actividad es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Crespo y el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios local.
Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes pueden recorrer los stands, disfrutar de música en vivo y distintas expresiones artísticas, además de acceder a propuestas complementarias como un puesto de control de presión arterial, espacios de concientización sobre el uso responsable de pirotecnia y reciclaje, y un sector de juegos destinado a las infancias.
Una celebración que ya es tradición en la ciudad
En el marco de la recorrida, Aluani dialogó con medios locales, agradeció la invitación de las autoridades municipales y puso en valor la iniciativa: “Hoy Crespo enciende mucho más que luces: enciende encuentro, comunidad, cercanía y creatividad”, expresó.
La vicegobernadora destacó que se trata de “una noche llena de alegría, gastronomía y música” y subrayó la importancia del acompañamiento del Estado a este tipo de eventos, al considerar que “no solo promueven la unión y el festejo de la comunidad, sino que también fortalecen la economía regional”.
En ese sentido, valoró especialmente que, en la previa de las fiestas, las familias puedan reunirse en un espacio común con una amplia oferta comercial protagonizada por emprendedores locales. Al referirse al emprendedurismo, afirmó que “el desarrollo local es fundamental para las ciudades, los pueblos y para la provincia”, y resaltó “la apuesta de los crespenses”, al considerar que la feria es una experiencia “muy valiosa para que otras ciudades la repliquen”.
Aluani también remarcó la relevancia de la cercanía del Estado con la comunidad, al señalar que ese contacto directo permite “conocer de primera mano sus necesidades, sus reclamos y en qué se puede colaborar”. En esa línea, sostuvo: “Apostamos al esfuerzo y al valor del trabajo, porque creemos que es la única manera de generar oportunidades para el desarrollo de la economía”.
Por su parte, el intendente Marcelo Cerutti destacó que la Feria Navideña “ya es una tradición en la ciudad” y precisó que se realiza por sexto año consecutivo, con la participación de más de 80 emprendedores y el acompañamiento permanente del Centro Comercial. Además, valoró la presencia de la vicegobernadora, a quien consideró clave “para brindar apoyo a la ciudad y a todos los emprendedores”.
“Realmente es una fiesta, con un patio gastronómico muy destacado, entretenimiento para los chicos y música permanente. Una fiesta vivida por toda la ciudad, y que Alicia se haya acercado le da un marco todavía más importante”, concluyó Cerutti.
Autoridades presentes
Además de Aluani y Cerutti, participaron de la actividad el secretario de Justicia de la provincia, Julián Maneiro; la coordinadora del Senado, Julieta Sosa; la viceintendenta de Crespo, Jacinta Eberle; la secretaria de Economía, Hacienda y Producción del municipio, Evangelina Schmidt; y la subdirectora de Empleo y Emprendedurismo de Crespo, Vanina Schrooh.