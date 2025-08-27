Aluani recibió a representantes de Adeci y del Conicet en Paraná
La vicegobernadora Alicia Aluani mantuvo este miércoles dos encuentros con referentes de la salud y la ciencia, en el marco de la preparación de importantes actividades nacionales que tendrán como sede la ciudad de Paraná en noviembre.
En primer término, Aluani –acompañada por la prosecretaria de la Honorable Cámara de Senadores, Sara Foletto– se reunió con representantes de la Asociación de Enfermeros en Contra de Infecciones (Adeci) para dialogar sobre la organización de la 1ª Jornada Interprovincial de la Región NEA, que se desarrollará el 7 de noviembre en el Círculo Médico de Paraná. Bajo el lema “Control de infecciones: Prácticas clave para la seguridad”, el encuentro reunirá a profesionales de distintas provincias con el objetivo de actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y fortalecer estrategias de prevención en los servicios de salud.
Las referentes de Adeci, Lucía Godoy, Lucía Morel y Soledad Altamirano, brindaron detalles de la jornada e invitaron formalmente a la vicegobernadora. Tras la audiencia, Lucía Morel subrayó que la actividad contará con “invitados de referencia e incluso con la participación de las fundadoras de la asociación”, e hizo un llamado “a todos los enfermeros” a sumarse, destacando la importancia de su rol en el sistema de salud.
En la misma línea, Lucía Godoy remarcó: “Queremos que se revalorice la labor de la enfermera en el control de infecciones y que, visualizando nuestro trabajo, podamos establecer una misma línea de acción en toda la provincia”.
Posteriormente, Aluani recibió a los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Jorge Noriega y Brenda Ferrero, junto a la becaria doctoral Camila Mariel, pertenecientes al Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP) de Diamante.
En la reunión, abordaron cuestiones organizativas del XIII Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina, que se realizará del 24 al 28 de noviembre en Paraná.
Sobre la relevancia del encuentro, Brenda Ferrero destacó: “Es sumamente importante desde lo disciplinar y también para dar a conocer los trabajos que se realizan tanto en la provincia como en distintas áreas de la Argentina”.