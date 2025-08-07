Aluani recibió a autoridades locales para atender proyectos, reclamos y actividades culturales
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, mantuvo este jueves por la mañana una serie de reuniones con intendentes y concejales de distintas localidades de la provincia. En los encuentros, que se desarrollaron en su despacho, se abordaron temas de gestión, necesidades locales y propuestas culturales. Estuvo acompañada por la prosecretaria de la Cámara de Senadores, Sara Foletto.
“El diálogo permanente con autoridades y actores sociales es esencial para fortalecer la gestión y dar respuesta a las demandas de las comunidades”, sostuvo Aluani tras las audiencias.
Autoridades del departamento Tala
En el primer tramo de la jornada, la vicegobernadora recibió al intendente de Mansilla, Francisco Pasinatto, y al presidente comunal de Durazno, Esteban Martínez. Ambos destacaron la escucha atenta y el espacio de diálogo brindado por la funcionaria.
Pasinatto anticipó que en noviembre se celebrará la 12ª edición de la Fiesta Provincial de la Torta Frita, y extendió la invitación a Aluani. “Siempre apostamos a los grupos folclóricos de la provincia porque es donde hay que hacer crecer nuestra cultura”, subrayó.
Martínez, por su parte, comentó que abordaron temas vinculados a la salud, la mejora de infraestructuras y actividades culturales. En ese sentido, anunció que el 11 de noviembre se realizará una nueva edición del Fogón Criollo, evento gratuito y abierto al público. “La idea es invitar a todos los que puedan asistir”, expresó.
Concejales del departamento Gualeguaychú
Luego fue el turno de Mauro Sittner y Claudio Stieben, concejales de Aldea San Antonio, del bloque Juntos por el Cambio Ahora Entre Ríos. Ambos representantes del departamento Gualeguaychú plantearon necesidades de su localidad y agradecieron la apertura de la vicegobernadora.
Sittner indicó: “Consultamos sobre algunas prioridades y esperamos que las respuestas lleguen a nuestro pueblo”. En tanto, Stieben valoró el gesto de ser recibidos: “Hablamos de diversas problemáticas y confiamos en que estas instancias se repitan para seguir avanzando en soluciones”.