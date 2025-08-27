Aluani recibió a autoridades de Rotary Paraná Plaza y avanzó en la organización de la Feria de Navidad
Este miércoles por la mañana, la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, mantuvo un encuentro en su despacho con las nuevas autoridades del Rotary Club de Paraná Plaza, entidad que integra el Rotary Internacional Binacional Distrito 4945 Argentina-Uruguay. También participaron la prosecretaria de la Cámara de Senadores, Sara Foletto, y el concejal de Paraná, Pablo Donadío.
Tras la reunión, Sandra Leiva, presidenta de la ONG, explicó: “Vinimos a ver a la vicegobernadora para invitarla a una cena solidaria que realizaremos el 13 de septiembre en el Maran Suites & Towers. El objetivo es recaudar fondos para una campaña junto a la Fundación de Neonatología del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, con el fin de adquirir un láser y un electroencefalógrafo, cuyo costo asciende a 90 mil dólares”.
Por su parte, la vicepresidenta del Rotary, Susana Scalvinoni, agradeció el recibimiento y el interés de la mandataria: “Esto es un puntapié muy importante para difundir e invitar a la comunidad a participar del evento y continuar colaborando”.
En tanto, Luciano Cozza, secretario de la organización, señaló que otro de los propósitos del encuentro fue intercambiar ideas con la vicegobernadora: “Queríamos que conozca nuestra institución, su organización y representatividad, para mostrar nuestro funcionamiento, actividades y nuevas propuestas. A partir de allí, buscar articulaciones con Vicegobernación y otras áreas de la provincia en las que podamos colaborar y generar una apuesta en común”.
Gestión Social y Feria de Navidad
Posteriormente, Aluani recibió al secretario de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano, Pablo Omarini, quien destacó la planificación de la Feria de Navidad, organizada por la Dirección de Economía Social.
“Ya la estamos preparando para el 19 de diciembre en la Plaza Carbó, detrás de Casa de Gobierno, con la participación de más de 100 emprendedores entrerrianos”, informó el funcionario.
Omarini subrayó el rol de Aluani: “Siempre decimos que es la madrina del programa Manos Entrerrianas, y por eso queremos que sea parte de esta gala”.
Del encuentro también participaron la coordinadora de la Cámara de Senadores, Julieta Sosa, y la prosecretaria Sara Foletto.