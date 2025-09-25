Aluani inauguró un espacio de exposición de Manos Entrerrianas en la Vicegobernación
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, mantuvo un encuentro con la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini; y un equipo de funcionarios y emprendedores locales. La reunión tuvo lugar este jueves en el despacho de la mandataria, donde también participaron Brenda Labat (coordinadora general), Matías Becker (coordinador Territorial), Sebastián Bressan (coordinador de Fortalecimiento), las emprendedoras Nancy Bill y Adriana Lara Beltzer, además de Julieta Sosa, coordinadora de la Cámara del Senado.
Tras el encuentro, se inauguró en la sala de la Vicegobernación un espacio de exposición de la marca provincial Manos Entrerrianas, destinado a visibilizar la producción local, fortalecer la identidad cultural y acercar a la comunidad el valor del trabajo emprendedor.
“Acompañamos y valoramos lo nuestro”
En la oportunidad, Aluani destacó el programa Manos Entrerrianas porque “visibiliza y fortalece el talento local, y pone en valor lo nuestro”. Subrayó además que los emprendedores, “con dedicación y creatividad, transforman las materias primas en productos únicos y de calidad”.
“Cada producto refleja la identidad y riqueza de nuestra provincia, generando desarrollo, instancias de consumo responsable, empleo genuino y orgullo entrerriano”, afirmó la vicegobernadora.
Por su parte, la ministra Berisso expresó: “Estamos muy contentos de concretar este espacio en conjunto con la vicegobernadora, porque nos permite fortalecer la visualización de Manos Entrerrianas, la marca provincial que nos llena de orgullo”.
El secretario Omarini, en tanto, valoró la iniciativa y la inauguración de la vitrina que permite “mostrar productos autóctonos de la provincia y de nuestros emprendedores”. Y agregó: “La vicegobernadora, que es la embajadora de la marca, acompaña esta iniciativa y para nosotros es muy importante que los productos entrerrianos sean visibilizados”.
Las emprendedoras Nancy Bill y Adriana Lara Beltzer agradecieron el recibimiento y resaltaron el acompañamiento de la mandataria provincial.
Productos exhibidos
- De Colón: conjunto de mate, media tapa y bombilla con engarce de amatista y citrino (Federico Gómez Pedreira – ETOA Taller de Oficios).
- De Paraná: poncho Geografía del Encuentro (Alejandra Asensio – Telar del Río). Juego del Mate y Juego Aves Argentinas (Iván Taylor – El Equipo Azul). Juego de terrazo (Nancy Bill – Dulce Carmela). Campana sahumadora con plato y cuenco de barro (Adriana Lara Beltzer – Urú é Netéla).
- De San Benito: reloj mapa Entre Ríos (Esteban Enrique – Diseñarte creaciones).
- De Urdinarrain: pashmina con aplicación de ecoprint (Daniela Spiewak – Bruma Tintes Naturales).