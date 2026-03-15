Aluani inauguró el Albergue Municipal de Maciá junto a autoridades locales
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, visitó este sábado por la tarde la localidad de Maciá, en el departamento Tala, donde dejó inaugurado el nuevo Albergue Municipal, una obra destinada a recibir delegaciones deportivas, instituciones y visitantes.
Durante la actividad, la mandataria fue recibida por el intendente Ariel Müller y la viceintendenta Pamela Albornoz. También participaron el senador por el departamento Tala, Juan Diego Conti; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; la coordinadora de la Cámara de Senadores, Julieta Sosa; además de concejales, funcionarios, representantes de instituciones deportivas, policiales, religiosas y culturales, y vecinos de la ciudad.
El presidente municipal abrió el acto con un discurso emotivo, en el que agradeció a quienes trabajaron para concretar la obra. “Este es un día muy emocionante porque es un sueño hecho realidad”, aseveró Müller.
“A nosotros nos toca inaugurarla, pero la obra es de los maciaenses. Tengo total convencimiento de que no va a parar de usarse por grupos deportivos, instituciones e iglesias; el espacio cuenta con 54 camas y otras instalaciones. Así que a darle vida”, afirmó el intendente.
Por su parte, el senador Conti también expresó su emoción por la concreción del proyecto. El legislador y exintendente de Maciá recordó el origen de la iniciativa y agradeció el acompañamiento del exgobernador Gustavo Bordet, del actual mandatario Rogelio Frigerio y del intendente Müller para finalizar la obra.
“Este tiempo es difícil para la obra pública pero este Albergue va a brillar”, sostuvo.
Al cerrar la ceremonia, Aluani agradeció la invitación y felicitó a quienes impulsaron la construcción del espacio. “Me conmueve la emoción de los vecinos y la historia es importante para saber cómo se originó este lugar”, expresó.
“Cuando el esfuerzo se hace en forma conjunta entre provincia y municipio, se trabaja con planificación y se optimizan los recursos, surgen obras como esta, que será una herramienta fundamental para Maciá y para quienes llegan a esta ciudad a desarrollar distintas actividades”, remarcó la vicegobernadora, quien además destacó la importancia del trabajo conjunto para continuar impulsando el crecimiento de la comunidad.
Durante el acto, las autoridades realizaron el descubrimiento de la placa conmemorativa y posteriormente el tradicional corte de cinta, con lo cual quedó formalmente habilitado el Albergue Municipal de Maciá.
La obra fue pensada para ofrecer un espacio cómodo y funcional destinado a alojar delegaciones y visitantes, promoviendo actividades deportivas, culturales y el intercambio entre comunidades.
Además, desde el municipio señalaron que la nueva infraestructura también acompañará el desarrollo de eventos de gran convocatoria, como la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura, que se realizará en Maciá del 20 al 22 de marzo.