Aluani expresó su respaldo al mensaje de Frigerio en la Apertura de Sesiones
La vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani, manifestó su firme acompañamiento al mensaje brindado por el gobernador Rogelio Frigerio durante la Apertura del 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, realizada este miércoles 18 de febrero de 2026 ante la Asamblea Legislativa.
En ese marco, Aluani afirmó que el discurso del mandatario “ratificó con claridad el rumbo que la provincia necesita para consolidar el orden institucional, fortalecer la transparencia y generar las condiciones para el crecimiento y el desarrollo”.
Asimismo, valoró especialmente las medidas vinculadas al equilibrio fiscal, la modernización del Estado y el impulso a la producción y al empleo, y subrayó que “estos avances son el resultado de decisiones responsables que permiten mirar el futuro con mayor previsibilidad”.
La vicegobernadora sostuvo además que el momento actual exige “sostener el rumbo, profundizar las transformaciones iniciadas y trabajar de manera articulada entre los distintos poderes del Estado para que el crecimiento se traduzca en más oportunidades para todos los entrerrianos”.
Por último, ratificó el compromiso de la Legislatura provincial de acompañar aquellas iniciativas que consoliden el proceso de transformación en marcha y que aporten al desarrollo integral de Entre Ríos.