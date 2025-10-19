Maran Suites & Towers

Aluani: “Estas fiestas patronales preservan nuestras tradiciones y fortalecen la identidad de los pueblos”

Redacción | 18/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, visitó este sábado la ciudad de Lucas González, en el departamento Nogoyá, donde fue recibida por el intendente Luis Alberto Fleischer y la viceintendenta Isabel Fabro. La mandataria participó junto a los vecinos de los festejos en honor al Santo Patrono Lucas Evangelista, que se celebra cada 18 de octubre.

También estuvieron presentes el senador Rafael Cavagna, autoridades religiosas y policiales, además de referentes de instituciones sociales, deportivas y educativas.

Frente al templo parroquial, se celebró la Santa Misa presidida por monseñor Juan Alberto Puiggari, acompañado por el presbítero Javier Balcar.

Durante el acto, Aluani agradeció la invitación y expresó su alegría por participar de la celebración. Destacó la importancia de las tradiciones religiosas en la identidad de las comunidades entrerrianas:

“Gracias por permitirme celebrar junto a ustedes al patrono de este querido pueblo, y como lo hacemos siempre, desde la fe, la esperanza y con la alegría de poder juntarnos en un día tan especial para la comunidad”, manifestó.

La vicegobernadora también transmitió el saludo del gobernador Rogelio Frigerio y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con las localidades del interior:

“Vamos a seguir acompañándolos. Estas fiestas son importantes para preservar las tradiciones y son una oportunidad para mirar hacia atrás y agradecer a quienes tuvieron la visión de venir a este pueblo tan bello. También quiero agradecer a los vecinos que siguen apostando al crecimiento y desarrollo de este hermoso lugar. Felicitaciones y feliz día de su patrono”, expresó Aluani.

Tras la misa, se realizó la procesión por las calles de la ciudad, seguida por un desfile de agrupaciones gauchas y una gran peña popular que reunió a toda la comunidad.

