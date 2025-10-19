Aluani: “Estas fiestas patronales preservan nuestras tradiciones y fortalecen la identidad de los pueblos”
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, visitó este sábado la ciudad de Lucas González, en el departamento Nogoyá, donde fue recibida por el intendente Luis Alberto Fleischer y la viceintendenta Isabel Fabro. La mandataria participó junto a los vecinos de los festejos en honor al Santo Patrono Lucas Evangelista, que se celebra cada 18 de octubre.
También estuvieron presentes el senador Rafael Cavagna, autoridades religiosas y policiales, además de referentes de instituciones sociales, deportivas y educativas.
Frente al templo parroquial, se celebró la Santa Misa presidida por monseñor Juan Alberto Puiggari, acompañado por el presbítero Javier Balcar.
Durante el acto, Aluani agradeció la invitación y expresó su alegría por participar de la celebración. Destacó la importancia de las tradiciones religiosas en la identidad de las comunidades entrerrianas:
“Gracias por permitirme celebrar junto a ustedes al patrono de este querido pueblo, y como lo hacemos siempre, desde la fe, la esperanza y con la alegría de poder juntarnos en un día tan especial para la comunidad”, manifestó.
La vicegobernadora también transmitió el saludo del gobernador Rogelio Frigerio y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con las localidades del interior:
“Vamos a seguir acompañándolos. Estas fiestas son importantes para preservar las tradiciones y son una oportunidad para mirar hacia atrás y agradecer a quienes tuvieron la visión de venir a este pueblo tan bello. También quiero agradecer a los vecinos que siguen apostando al crecimiento y desarrollo de este hermoso lugar. Felicitaciones y feliz día de su patrono”, expresó Aluani.
Tras la misa, se realizó la procesión por las calles de la ciudad, seguida por un desfile de agrupaciones gauchas y una gran peña popular que reunió a toda la comunidad.