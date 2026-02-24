Aluani encabezó la asunción de las autoridades de la nueva comuna de Isletas
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, presidió el juramento y asunción de las autoridades de la nueva Comuna de Isletas, en el departamento Diamante, en un hecho de fuerte trascendencia institucional para la comunidad.
La ceremonia se desarrolló este lunes por la tarde en la sede comunal y contó también con la presencia del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. Durante el acto, las autoridades provinciales entregaron una copia de la Ley Nº 11.248/2026, que formaliza el paso de Junta de Gobierno a Comuna, al hasta entonces presidente de la Junta de Gobierno, Lucas Eichmann.
En el marco protocolar, se dio lectura al Acta de Traspaso de Mando, documento que oficializa la transferencia de responsabilidades y marca el inicio de una nueva etapa administrativa para la localidad.
Posteriormente, prestaron juramento el presidente comunal Lucas Eichmann y los vocales titulares comisionados Valeria Gregorutti, Ariel Damián Wolf, Norberta Estanislada Acosta, Raúl Antonio Chemez y Gabriela Carina Gadea, quienes quedaron formalmente al frente de la nueva estructura institucional.
“Hoy es un día histórico”
En su discurso, Eichmann destacó el significado del momento para la comunidad. “¿Cuándo vamos a ser comuna? Era una de las preguntas que más recibía desde hace bastante tiempo. Y también era una pregunta que nos hacíamos todos los días al interior de la gestión. Hoy lo somos. Lo somos por la decisión de nuestro gobernador Rogelio Frigerio, que el 28 de octubre de 2025 firmó el Decreto Nº 2967, donde nos declaró comuna de segunda categoría. Lo somos porque la Legislatura ratificó este decreto a través de la sanción de la Ley Nº 11.248. Lo somos también porque una comunidad trabajó unida y porque hoy podemos celebrar este momento aquí todos juntos”, expresó.
Asimismo, afirmó: “Hoy es un día histórico, un día que va a quedar guardado en la memoria de nuestro pueblo como uno de esos momentos que marcan un antes y un después. Es el resultado de un camino largo, hecho de esfuerzo, de compromiso y sobre todo de un profundo amor por este lugar en el que nacimos y elegimos vivir”.
El flamante presidente comunal subrayó que el paso institucional “es un crecimiento institucional muy importante que nos da más herramientas, más autonomía y más posibilidades para planificar el futuro, pero también nos pone por delante una responsabilidad mayor: la de estar a la altura de lo que nuestra comunidad necesita y fundamentalmente merece”.
Federalismo y fortalecimiento institucional
Por su parte, el ministro Manuel Troncoso valoró la transformación institucional y remarcó su impacto en el fortalecimiento del federalismo provincial. “Somos aves de paso: hoy estamos, mañana no. Lo verdaderamente importante es lo que dejamos. A veces son obras tangibles, infraestructura, edificios, reformas que se pueden ver y tocar. Pero muchas veces lo más trascendente es lo intangible: el crecimiento institucional, el fortalecimiento de la comunidad, las huellas que quedan en el camino”, manifestó.
En sintonía con la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, el ministro sostuvo: “No nos creemos fundacionales ni iluminados. Cumplimos con la ley y fortalecemos el federalismo del interior”.
A su turno, Alicia Aluani resaltó que el reconocimiento formal “significa avanzar, gestionar con más autonomía, crecer y desarrollarse”, y agregó que se trata de una herramienta que transforma y mejora la calidad de vida de los vecinos.
La vicegobernadora recordó además los procesos migratorios que atravesaron muchos pueblos rurales de Entre Ríos por falta de oportunidades y afirmó que la actual gestión provincial tiene la decisión política de fortalecer las comunidades del interior. “Que realmente sea una opción vivir en las zonas rurales, en nuestros campos. Que sean lugares con oportunidades de futuro para poder arraigarse”, señaló.
Finalmente, felicitó a las nuevas autoridades y vecinos: “Quiero felicitar a todos los vecinos y a las autoridades que hoy asumen grandes responsabilidades. Desearles una gestión de cercanía, de compromiso y vocación de servicio. Estoy segura que van a transitar este tiempo con entusiasmo y con la mirada puesta en el bien común”.
Reconocimientos y presencias
Durante el acto se descubrieron placas recordatorias que simbolizan el esfuerzo colectivo y la identidad de la comunidad. Además, se realizó un reconocimiento especial a quienes ejercieron la presidencia de la Junta de Gobierno desde el 5 de abril de 1984 hasta el 31 de diciembre de 2025: Raúl Antonio Chemez, Atilio Raúl Wolf, Raúl Gerardo Eichman, Alcides Alejandro Wolf y Lucas Fabricio Eichmann. También fue reconocida Graciela Buxman en nombre de su padre, Alberto David Buxman, primer presidente de la Junta de Gobierno de Isletas.
Participaron de la actividad autoridades provinciales y legislativas, entre ellas el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob; el diputado nacional Darío Schneider; el senador por el departamento Diamante, Gustavo Vergara; y los diputados provinciales Silvina Decco y Lénico Aranda, junto a intendentes, presidentes comunales, exautoridades y vecinos.