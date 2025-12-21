Aluani encabezó la apertura de “Entre Ríos Medita” en la primera celebración nacional del Día Mundial de la Meditación
La vicegobernadora Alicia Aluani encabezó el acto de apertura de “Entre Ríos Medita”, un evento organizado por el Gobierno provincial junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación IAPSER, en el marco de la primera conmemoración en la Argentina del Día Mundial de la Meditación. La actividad se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.
El encuentro contó con la presencia especial del Embajador de la India en Argentina, su excelencia Ajaneesh Kumar, además de autoridades provinciales como el secretario de Modernización e Innovación, Emanuel Gainza; el director de Salud Mental, Esteban Dávil; el representante de Entre Ríos ante el CFI, Marcelo Wechsler; la directora de Industrias Culturales y Creativas, Rocío Rezzett; la productora general del evento, Vera Willenberg; integrantes de la Fundación IAPSER, voluntarios y participantes.
Al tomar la palabra, Aluani dio la bienvenida al embajador y a los presentes en nombre del Gobierno de Entre Ríos, y destacó que “es un honor para nuestra provincia ser anfitriona de este evento en el Día Mundial de la Meditación, que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas”. En ese sentido, subrayó que se trata del primer evento de este tipo en el país, lo que “habla de una señal clara del camino al cual vamos como Estado y como sociedad”.
La vicegobernadora remarcó la necesidad de colocar a las personas en el centro de las políticas públicas: “Tenemos la gran responsabilidad de darle bienestar a todos los entrerrianos, y para eso necesitamos una agenda que ponga en el centro a la persona. Estamos atravesados por desafíos como la depresión, las adicciones y el estrés, y poner el foco en la salud mental, emocional y vincular es una gran responsabilidad para nosotros como gobierno”.
Asimismo, celebró que la propuesta brinde herramientas abiertas, gratuitas e inclusivas para la comunidad, y agradeció especialmente al CFI y a la Fundación IAPSER por el acompañamiento. “Cuando nos unimos entre el Estado, las organizaciones civiles e instituciones, hacemos grandes cosas y multiplicamos los resultados. Este es el inicio de un camino que se sostendrá en el tiempo con distintas políticas públicas”, afirmó.
Visita de honor
Durante la apertura, Aluani entregó un presente institucional al Embajador Ajaneesh Kumar, quien agradeció la invitación y expresó: “Es la primera vez que visito la provincia, para una ocasión tan linda como es celebrar el Día Internacional de la Meditación”. Además, felicitó a los organizadores y sostuvo que “la meditación es sumamente importante, tanto para el nivel individual como para el mundo”.
Sobre el evento
Con el objetivo de concientizar sobre la meditación y sus beneficios, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de diciembre como Día Mundial de la Meditación, reconociendo el derecho de toda persona a una salud física, mental y emocional armónica.
El evento, que se realiza por primera vez en la Argentina con sede en Entre Ríos, incluyó salas de conferencias y paneles, un domo con experiencias inmersivas y un espacio destinado a propuestas artísticas, con música en vivo y talleres de prácticas en movimiento. Las conferencias abordaron temáticas de interés comunitario, como el aporte de la meditación en adicciones, autismo, depresión y discapacidad.