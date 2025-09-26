Aluani encabezó inauguración de obras, entrega de viviendas y fortalecimiento municipal en Aranguren
La vicegobernadora Alicia Aluani encabezó este acto junto al intendente y la viceintendente de Aranguren, Luis Siebenlist y Mirta Levars, concejales, autoridades municipales y policiales, vecinos de la comunidad y el intendente de Hernández, Luis Gaioli.
Durante el evento, se dejó inaugurada la puesta en valor de la mano sur de la Avenida Victoria, se entregaron tres módulos habitacionales a familias locales y se oficializó la incorporación de un nuevo rodado al parque automotor municipal.
Aluani destacó: “Hoy es un día de muy buenas noticias. Hacemos la entrega de viviendas sociales, la habilitación de la avenida y la entrega de una herramienta fundamental para la comunidad. Todas estas son decisiones políticas que buscan el bienestar de la población, en este caso, decisiones del gobierno municipal”.
La vicegobernadora añadió: “Todo esto tiene algo en común: la inversión con responsabilidad de la Municipalidad de Aranguren. Cuando se gestiona con sensatez, responsabilidad y ganas de avanzar, se logran transformaciones reales y cercanas para todos los vecinos”.
Al felicitar a las familias que recibieron su vivienda, Aluani señaló: “Detrás de esa llave vienen muchos sueños. Celebro estos logros y quiero transmitir, como siempre dice el gobernador Rogelio Frigerio, la importancia de invertir cada peso donde debe ser, y el intendente lo hizo priorizando las necesidades de su población”.
En ese marco, Siebenlist afirmó: “Es un verdadero honor estar aquí celebrando la inauguración de tres módulos habitacionales que brindan una solución a familias en situación de vulnerabilidad, permitiendo que puedan vivir con dignidad y que sus hijos tengan igualdad de oportunidades. A pesar de las adversidades, nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.
El jefe comunal destacó también la puesta en valor de la Avenida Victoria, con obras de cordón cuneta, iluminación, arbolado y consolidación del suelo con material calcáreo. Además, mencionó la incorporación de un rodado 0 km pick up al parque automotor municipal, que será de gran utilidad para la gestión.
Siebenlist valoró y agradeció a todas las personas involucradas en la realización de estas obras, destacando su trabajo y compromiso. Asimismo, resaltó la colaboración de la comunidad: “El pueblo de Aranguren siempre nos ha mostrado su apoyo y paciencia, fundamentales para seguir avanzando y construyendo un futuro mejor para todos”.
Por su parte, Claudia Katsos, integrante del Gabinete Interdisciplinario de Acción Social Municipal, expresó: “Hoy no solo entregamos tres casas, sino tres llaves que abren puertas a la dignidad, la esperanza y una nueva vida. Una vivienda digna permite que las infancias, nuestra mayor riqueza, crezcan en un ambiente seguro y estable, con las mejores condiciones para soñar, estudiar y desarrollarse”.