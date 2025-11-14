Aluani encabezó el acto por los 10 años del Congreso de Odontología en Villa Libertador San Martín
El Edificio de Odontología de la Universidad Adventista del Plata, en Villa Libertador San Martín, fue sede este viernes de un acto institucional enmarcado en el 10º Congreso de Odontología. La vicegobernadora Alicia Aluani participó de la ceremonia, donde destacó el valor académico y social de la formación profesional en salud.
Antes del evento, Aluani fue recibida por el rector de la UAP, Horacio Rizzo; el vicerrector académico, Carlos Marí; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Daniel Heissenberg; y el director de la Carrera de Odontología y titular del comité organizador, Jorge Eacandriolo. También estuvieron presentes el intendente Darío Heinze y el secretario de Salud de la Provincia, Daniel Valentiluz.
Durante el acto se entregaron la Declaración de Interés de la Vicegobernación y del Ministerio de Salud de Entre Ríos, y las autoridades realizaron un recorrido por la Muestra Fotográfica alusiva al aniversario.
Una década de compromiso académico
Aluani subrayó que “diez años de trayectoria académica representan compromiso, esfuerzo, mucho trabajo y una vocación sostenida para formar profesionales”, remarcando la importancia de conjugar conocimiento científico, vocación de servicio y responsabilidad social.
Asimismo, afirmó que los odontólogos tienen “un gran compromiso hacia las personas” como parte esencial del sistema de salud. Destacó además el clima institucional de la UAP: “Cada vez que visito esta institución veo a una comunidad trabajando con dedicación para formar personas integralmente y con una profunda vocación de servicio”.
También felicitó a docentes, autoridades, estudiantes y egresados por sostener los valores de la universidad y expresó que desde el Gobierno provincial existe “un orgullo y un compromiso permanente con las instituciones educativas, tanto públicas como privadas”.
Honrar lo construido y proyectar el futuro
En su discurso, el rector Horacio Rizzo señaló que el Congreso está pensado “para honrar el antes y proyectar el después”, resaltando a quienes impulsaron la creación y crecimiento de la carrera: “Hay personas que soñaron, trabajaron y quizás ya no están, mientras otros son quienes cortan la cinta. Hay que honrar a quienes estuvieron antes que nosotros”.
Rizzo destacó que cerca de 50 graduados validan hoy su título en distintos países, subrayando la proyección internacional de la carrera. También remarcó la decisión institucional de desarrollar una formación con equipamiento y recursos de origen nacional: “Queremos tener un producto entrerriano y argentino. En base a eso soñamos con lo que vendrá”.
Presencias destacadas
Entre los asistentes estuvieron la directora provincial de Odontología, Sandra Fetollini; el presidente del Colectivo Odontológico de Entre Ríos, Diego Rubén; autoridades del área de salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día —Doyle Nick y Milton Mesa—; y el jefe del Servicio Odontológico del Sanatorio Adventista del Plata, Gustavo Garrigós.
El Congreso
El Congreso —organizado por el 10° aniversario de la Carrera de Odontología de la UAP— se desarrolla durante tres días con disertantes nacionales, casas dentales, marcas comerciales y una programación cultural que incluye exposición de cuadros, muestra fotográfica, presentaciones musicales y posters científicos.