Aluani destacó el valor comunitario del Festival de Jineteada y Música Popular “San Sebastián” en Nogoyá
El Festival de Jineteada y Música Popular “San Sebastián” abrió oficialmente este viernes por la noche en el predio homónimo, donde la vicegobernadora Alicia Aluani agradeció la invitación y subrayó la importancia de esta celebración para la comunidad de Nogoyá. “Se trata de una puesta en valor del trabajo comunitario, del esfuerzo compartido y del compromiso de cada uno de los integrantes”, expresó.
Aluani también destacó el crecimiento del Colegio San Sebastián, una institución privada de gestión estatal administrada por el Círculo Policial de Nogoyá. Señaló que el proyecto educativo “crece y progresa año a año” y celebró que en 2026 incorporará el cuarto año del nivel secundario. “Los felicito porque siempre acompañan a los jóvenes para que tengan un lugar confortable y puedan crecer en esta hermosa comunidad”, afirmó.
Durante su discurso, la vicegobernadora enfatizó el acompañamiento del Gobierno provincial a los festivales que preservan la identidad entrerriana. “Sabemos que son parte de nuestra cultura y queremos mostrarlos no sólo al resto de los entrerrianos, sino también a toda la Argentina”, dijo. Y añadió: “Seguiremos recorriendo la provincia porque queremos que nuestros niños y jóvenes estén orgullosos del lugar donde viven y de sus tradiciones”.
El intendente Bernardo Schneider destacó el trabajo de la comunidad educativa de San Sebastián en la organización de esta nueva edición. “Este desarrollo tiene que ver con trabajar en equipo y en comunidad, y eso nos enaltece como ciudad porque nos posibilita crecer”, señaló. Finalmente, llamó a “seguir construyendo y trabajando juntos” desde el municipio y desde la institución educativa.
Por su parte, el presidente y apoderado legal del Círculo Policial Nogoyá, Martín Motroni, agradeció la presencia de la vicegobernadora y de todos los asistentes. Recordó con emoción a “dos grandes colaboradores que se nos fueron: Jorge Alfaro y Mario Lupi”, y valoró el esfuerzo colectivo que permite llevar adelante las tres noches del festival.
Presencias
Acompañaron a la vicegobernadora Aluani: el intendente Bernardo Schneider; el senador provincial Rafael Cavagna; la coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores, Julieta Sosa; el intendente de Hernández, Luis Galioli; Martín Motroni; Gisela Yglesias; Karina Clementin; Daniel Koch; autoridades policiales; bomberos; el cura párroco; concejales; funcionarios municipales; organizadores; estudiantes; docentes del Colegio San Sebastián; y vecinos.