Aluani destacó el rol de Entre Ríos en el Parlamento Federal del Clima
La vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Alicia Aluani, participó de la 2ª Sesión Ordinaria del Parlamento Federal del Clima, realizada en Córdoba. También estuvo presente la senadora y presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos).
Agenda ambiental
La apertura estuvo a cargo de Myrian Prunotto, vicegobernadora y presidenta de la Legislatura de Córdoba, quien agradeció la presencia de las autoridades provinciales y destacó que “lo que se logre aquí será producto del trabajo en conjunto”.
Prunotto remarcó que, más allá de las diferencias, “cuando los objetivos están claros, podemos trabajar en conjunto para conseguirlos”, dando la bienvenida oficial a los legisladores.
Por su parte, Aluani valoró el encuentro como un “ámbito de diálogo y decisión” y advirtió que el cambio climático “es una problemática en común que tenemos las provincias y que representa uno de los desafíos más importantes en nuestros tiempos”.
Asimismo, la vicegobernadora entrerriana subrayó que “los cambios climáticos nos obligan a profundizar estrategias vinculadas a las reservas naturales, a la protección de nuestros bosques nativos y a evitar la contaminación ambiental”.
En esa línea, sostuvo que “la mejor manera de avanzar es organizarnos, unirnos a través de proyectos y aportar políticas positivas para aumentar los resultados”. Además, consideró que el Parlamento Federal del Clima es “una oportunidad para hacer crecer la Región Centro y dejar un legado a las próximas generaciones”.
Compromiso entrerriano
Aluani indicó que desde el Gobierno de Entre Ríos “estamos trabajando sobre varios ejes para afrontar los diferentes desafíos climáticos en nuestro territorio”, y agregó: “Estamos convencidos de que este trabajo lo vamos a llevar a cabo con responsabilidad, poniendo todo lo que tenemos: nuestra cultura, nuestra gente y recursos valiosos para construir una provincia y una región más desarrollada y sostenible”.
Órgano de debate
El Parlamento Federal del Clima fue declarado de interés por el Senado de la Nación y por las Legislaturas de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.
Otras presencias
Entre las autoridades destacadas estuvieron Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular de Córdoba; Carlos Camy, senador nacional y presidente de la Comisión de Ambiente del Senado de Uruguay; y Sebastián Navarro, coordinador nacional del Parlamento Federal del Clima.