Aluani convocó a sesión preparatoria y a jornadas de prórroga en el Senado
La vicegobernadora y presidenta de la Honorable Cámara de Senadores, Alicia Aluani, oficializó la convocatoria a sesión preparatoria para el miércoles 11 de febrero a las 17 horas.
En esa instancia se definirá quiénes ocuparán los cargos de vicepresidente primero y vicepresidente segundo del Cuerpo para el 147º Período Legislativo, que comenzará formalmente a mediados de este mes.
El encuentro se desarrollará en el recinto del Senado, ubicado en la planta baja de la Casa de Gobierno.
Convocatoria a sesión de prórroga
Además, la vicegobernadora convocó al Senado a sesión de prórroga.
Las citaciones fueron fijadas para el martes 10 de febrero a las 19 horas, el miércoles 11 a las 13 horas y el jueves 12 de febrero a las 11 horas.