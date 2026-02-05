Maran Suites & Towers

Aluani convocó a sesión preparatoria y a jornadas de prórroga en el Senado

Redacción | 05/02/2026 | Destacadas, Entre Ríos | No hay comentarios

La vicegobernadora y presidenta de la Honorable Cámara de Senadores, Alicia Aluani, oficializó la convocatoria a sesión preparatoria para el miércoles 11 de febrero a las 17 horas.

En esa instancia se definirá quiénes ocuparán los cargos de vicepresidente primero y vicepresidente segundo del Cuerpo para el 147º Período Legislativo, que comenzará formalmente a mediados de este mes.

El encuentro se desarrollará en el recinto del Senado, ubicado en la planta baja de la Casa de Gobierno.

Convocatoria a sesión de prórroga

Además, la vicegobernadora convocó al Senado a sesión de prórroga.

Las citaciones fueron fijadas para el martes 10 de febrero a las 19 horas, el miércoles 11 a las 13 horas y el jueves 12 de febrero a las 11 horas.

Tags:, , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X