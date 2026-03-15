Aluani compartió la celebración “Dos Pueblos, una Fiesta” en El Cimarrón
Las comunidades de El Cimarrón y Aldea San Isidro, situadas en el departamento Federal, tienen una historia intrínsecamente ligada al esfuerzo de los primeros colonos, al desarrollo ferroviario y al trabajo rural, siendo pilares fundamentales del crecimiento en el norte entrerriano.
Este sábado por la noche, el predio de la ex Estación del Ferrocarril de El Cimarrón fue escenario de una celebración que contó con destacados números artísticos, propuestas gastronómicas y la participación de artesanos y emprendedores locales.
La vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, fue recibida por el presidente comunal, Juan Carlos Boxler. También asistieron la senadora por el departamento Federal, Nancy Miranda, y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco.
Durante el acto, Boxler dio la bienvenida y resaltó la presencia de las autoridades, especialmente el apoyo de la vicegobernadora. “Nuestra fiesta representa la unión del trabajo en conjunto y la convicción de que cuando las comunidades se unen, las cosas suceden”, expresó el presidente comunal, quien además afirmó: “Creemos en el valor de nuestra gente y en todo el potencial que tenemos”. También valoró la vocación de servicio y el compromiso de gestión de la senadora Miranda.
En esta ocasión, se hizo entrega de un aporte económico y de elementos deportivos para la comuna, así como la entrega de las llaves de dos vehículos destinados al Centro de Salud Jeremías y al Hospital Colonia Dr. Raúl Camino.
Seguidamente, la senadora Miranda manifestó su satisfacción por los logros alcanzados a través de las gestiones realizadas. “No serviría de nada lo que uno hace si del otro lado no hay gente que de respuestas”, afirmó, mencionando el respaldo del gobernador Rogelio Frigerio.
Por su parte, el ministro Blanzaco indicó: “Es un orgullo y un honor para mí poder acompañarlos en esta noche” y felicitó a los organizadores por la gran convocatoria. En otro fragmento de su discurso, destacó las gestiones y la “vocación de servicio”.
Finalmente, Aluani, en su discurso, habló del espíritu integrador de la fiesta “Dos Pueblos, una Fiesta”, una celebración que “habla de lo que somos los entrerrianos. Nos representa, porque cuando nos juntamos y nos organizamos, sacamos adelante una comunidad”.
Asimismo, ratificó el compromiso del Gobierno de Entre Ríos de seguir apoyando las fiestas populares que refuercen la identidad entrerriana y generen oportunidades para el crecimiento de las comunidades. “Estas fiestas ponen en valor ese orgullo entrerriano”, subrayó.
“Esta provincia se hace grande con ustedes, se hace grande cuando los pueblos se activan, cuando las instituciones acompañan y los vecinos creen que este es el lugar que les pertenece. Felicitaciones a todos y que tengan una hermosa fiesta”, concluyó la vicegobernadora.
La actividad fue declarada de Interés por la Cámara de Senadores de Entre Ríos. Este reconocimiento institucional busca dar continuidad y unificar las festividades previas, consolidándose como una expresión de integración regional, identidad común y fortalecimiento de los vínculos comunitarios.