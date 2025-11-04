Aluani acompañó un relevamiento nutricional en San Benito junto a la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, visitó este martes la Escuela Primaria N° 207 Evita, de San Benito, en el marco del proyecto interinstitucional que lleva adelante la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) junto al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.
El trabajo forma parte del proyecto de investigación “Evaluación del Estado Nutricional de los niños y las niñas que asisten a las escuelas primarias públicas con Comedores Escolares”, cuyo objetivo es obtener información precisa sobre la situación alimentaria y de salud de la población infantil escolarizada.
Durante la actividad, Aluani fue recibida por la directora de la escuela, Silvia Retamar, y estuvo acompañada por el intendente de San Benito, Ariel Voeffray, el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini, el subdirector Mario Moschen, además del decano y la vicedecana de la FCVyS, Aníbal Sattler y Yanina Schmidt, junto a docentes, alumnos y personal de la institución.
En su intervención, la vicegobernadora destacó la relevancia del proyecto y afirmó:
“La falta de datos es un dato. Tenemos que saber en qué condiciones se encuentran los niños cuando ingresan a la escuela y cómo mejorar su nutrición y salud integral. Porque no solo se trata de la parte nutricional, sino también de su bienestar emocional y social.”
Aluani subrayó además que “es fundamental contar con información concreta para diseñar políticas públicas efectivas que mejoren la calidad de vida y garanticen un desarrollo saludable”, y celebró la iniciativa:
“Estoy muy contenta por este proyecto, porque es la mejor manera de conocer el estado de los niños, tener datos y estar en territorio para entender la realidad cotidiana.”
Por su parte, Yanina Schmidt, vicedecana de la FCVyS, valoró el acompañamiento de Aluani, destacando su doble rol de autoridad provincial y médica pediatra. Explicó que el relevamiento abarca niños de 2° y 6° grado que asisten a comedores escolares, y que antes de las mediciones se realizan reuniones informativas con las familias.
El estudio, de alcance provincial, ya se efectuó en escuelas de Paraná y La Paz, y continuará en el departamento Diamante en los próximos días. “Nos parece importante que la Facultad pueda hacer este aporte a la sociedad”, concluyó Schmidt.