Alta tensión: Lula le quita el respaldo diplomático a la Argentina en Venezuela
En una jornada clave como la de ayer para el Mercosur, marcada por la aprobación en Bruselas del acuerdo comercial con la Unión Europea, el bloque sudamericano quedó atravesado por un fuerte conflicto político interno. El gobierno de Brasil resolvió dejar de representar los intereses de la Argentina en Venezuela, una decisión que profundiza el deterioro del vínculo bilateral entre Javier Milei y Luiz Inacio Lula da Silva.
La determinación fue comunicada por la diplomacia brasileña a la Cancillería argentina, que rápidamente buscó un reemplazo. Italia asumirá ahora la representación argentina ante Caracas, luego de que Brasil decidiera dar un paso al costado en medio de un escenario de alta tensión regional.
La decisión fue adoptada directamente por Lula da Silva y tuvo como detonante el malestar generado por los recientes pronunciamientos públicos de Milei tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. En particular, incomodó un posteo del presidente argentino en redes sociales en el que respaldó la presión militar norteamericana sobre Venezuela, acompañado por imágenes de Lula junto al líder chavista.
Ese gesto fue interpretado en Brasilia como una provocación directa y terminó de erosionar una relación ya deteriorada. La renuncia brasileña a gestionar los intereses argentinos en Caracas expone uno de los peores momentos del vínculo bilateral desde el retorno de la democracia en ambos países.
Brasil había asumido esa representación el 1° de agosto de 2024, luego de que el régimen venezolano expulsara a los diplomáticos argentinos tras el desconocimiento de las elecciones que mantuvieron a Maduro en el poder. Desde entonces, la embajada argentina en Caracas funcionaba bajo bandera brasileña, una solución transitoria que ahora quedó sin efecto.
El trasfondo del conflicto es más amplio. La relación entre Milei y Lula arrastra choques previos: acusaciones cruzadas, diferencias ideológicas profundas y reproches personales que incluyen el rol de Brasil durante la campaña electoral argentina de 2023 y la participación de Milei en actos políticos vinculados a Jair Bolsonaro.
Pese a los intentos de funcionarios de ambos países por aislar las tensiones personales y preservar la agenda estratégica común —que incluye el Mercosur y proyectos energéticos como el gas de Vaca Muerta—, la escalada reciente volvió a poner la confrontación en primer plano.
En ese marco, también aparece la ambición del presidente argentino de liderar un bloque regional de gobiernos de derecha, una iniciativa que en Brasil es leída como un movimiento con fuerte sesgo anti-Lula. La salida brasileña de la representación argentina en Venezuela refuerza ese clima de desconfianza y anticipa un escenario regional más fragmentado.
Con este nuevo episodio, la relación entre Buenos Aires y Brasilia ingresa en una fase de mayor incertidumbre, justo cuando el Mercosur enfrenta definiciones clave en su inserción internacional.