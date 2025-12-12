Maran Suites & Towers

Alta participación docente y debut positivo de la Boleta Única Papel en las elecciones del CGE

Redacción | 12/12/2025 | Educación, Entre Ríos | No hay comentarios

Las elecciones de representantes docentes del Consejo General de Educación (CGE) se desarrollaron este jueves con normalidad en toda la provincia, registrándose una amplia participación del padrón habilitado y una muy buena recepción del sistema de Boleta Única Papel (BUP), aplicado por primera vez en este tipo de comicios. La Lista 1 resultó la más votada.

La convocatoria, establecida por el decreto Nº 2831/25, alcanzó a docentes titulares, interinos y quienes ocupan cargos vacantes, quienes eligieron al vocal titular y suplente del CGE, así como a sus representantes ante el Jurado de Concursos y el Tribunal de Calificaciones y Disciplina.

El proceso electoral estuvo bajo la órbita del Tribunal Electoral del CGE, que trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y Trabajo para garantizar la logística del acto: distribución de material, organización de establecimientos y fiscalización en todas las mesas.

Durante la jornada, las autoridades de mesa destacaron el uso ágil, claro y eficaz de la Boleta Única Papel, tanto en la votación como en el momento del escrutinio. Todo el procedimiento se desarrolló conforme a la normativa prevista.

Finalizado el recuento provisorio, el Tribunal Electoral confirmó que la Lista 1 – AGMER en el CGE, que postula a Gustavo Blanc como vocal titular, obtuvo la mayoría de los votos en las distintas categorías. Los datos difundidos son provisorios y el escrutinio definitivo se realizará este viernes con la participación de apoderados de todas las listas oficializadas.

El secretario del Tribunal Electoral del CGE, Conrado Lamboglia, valoró la jornada y el desempeño del nuevo instrumento de votación:
La elección transcurrió con total normalidad y con una participación muy significativa del cuerpo docente. La Boleta Única Papel funcionó correctamente y fue bien recibida. Su implementación fue posible gracias al trabajo articulado con la directora General de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Fanny Maidana, con quien se garantizó el diseño, la capacitación y la provisión del material necesario para asegurar un proceso transparente y ordenado”.

Desde el CGE destacaron y agradecieron el compromiso de instituciones educativas, autoridades de mesa, fiscales y docentes electores, cuyo desempeño permitió el adecuado desarrollo de la jornada democrática.

