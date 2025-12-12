Alta participación docente y debut positivo de la Boleta Única Papel en las elecciones del CGE
Las elecciones de representantes docentes del Consejo General de Educación (CGE) se desarrollaron este jueves con normalidad en toda la provincia, registrándose una amplia participación del padrón habilitado y una muy buena recepción del sistema de Boleta Única Papel (BUP), aplicado por primera vez en este tipo de comicios. La Lista 1 resultó la más votada.
La convocatoria, establecida por el decreto Nº 2831/25, alcanzó a docentes titulares, interinos y quienes ocupan cargos vacantes, quienes eligieron al vocal titular y suplente del CGE, así como a sus representantes ante el Jurado de Concursos y el Tribunal de Calificaciones y Disciplina.
El proceso electoral estuvo bajo la órbita del Tribunal Electoral del CGE, que trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y Trabajo para garantizar la logística del acto: distribución de material, organización de establecimientos y fiscalización en todas las mesas.
Durante la jornada, las autoridades de mesa destacaron el uso ágil, claro y eficaz de la Boleta Única Papel, tanto en la votación como en el momento del escrutinio. Todo el procedimiento se desarrolló conforme a la normativa prevista.
Finalizado el recuento provisorio, el Tribunal Electoral confirmó que la Lista 1 – AGMER en el CGE, que postula a Gustavo Blanc como vocal titular, obtuvo la mayoría de los votos en las distintas categorías. Los datos difundidos son provisorios y el escrutinio definitivo se realizará este viernes con la participación de apoderados de todas las listas oficializadas.
El secretario del Tribunal Electoral del CGE, Conrado Lamboglia, valoró la jornada y el desempeño del nuevo instrumento de votación:
“La elección transcurrió con total normalidad y con una participación muy significativa del cuerpo docente. La Boleta Única Papel funcionó correctamente y fue bien recibida. Su implementación fue posible gracias al trabajo articulado con la directora General de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Fanny Maidana, con quien se garantizó el diseño, la capacitación y la provisión del material necesario para asegurar un proceso transparente y ordenado”.
Desde el CGE destacaron y agradecieron el compromiso de instituciones educativas, autoridades de mesa, fiscales y docentes electores, cuyo desempeño permitió el adecuado desarrollo de la jornada democrática.