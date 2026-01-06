Alta médica para Christian Petersen: “Me salvaron la vida”
Luego de permanecer varios días internado tras haber sufrido una grave descompensación durante una excursión al volcán Lanín, el chef Christian Petersen (56) recibió el alta médica y dejó el Hospital Alemán de Buenos Aires el lunes 5 de enero.
El reconocido cocinero, famoso por sus participaciones televisivas, ya se encuentra en su domicilio, donde continúa con el proceso de recuperación ambulatoria.
La noticia fue confirmada este martes por el propio Petersen a través de un audio enviado al periodista Juan Etchegoyen, de la TV Pública. “Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa”, expresó.
El exjurado de El Gran Premio de la Cocina (El Trece) explicó que todavía no se determinó qué fue lo que provocó el episodio de salud. “Aún no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, señaló. El chef había sufrido una falla multiorgánica el 10 de diciembre, luego de realizar la excursión al Lanín.
Tras el episodio, Petersen fue internado inicialmente en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, luego de ser derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Más tarde, el 26 de diciembre, fue trasladado en avión sanitario al Hospital Alemán de Buenos Aires, donde permaneció internado hasta recibir el alta.
“Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, agregó el chef en un mensaje escrito que compartió con el periodista.
Al referirse a lo ocurrido en el volcán Lanín, Petersen relató que descendió “muy rápido y muy contento”, pero que poco después comenzó a sentirse mal. “Cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, afirmó.
En ese contexto, destacó y agradeció el trabajo de quienes lo asistieron: “Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.
Por último, y a la espera de los resultados de los estudios pendientes, Petersen remarcó que su estado físico era óptimo para realizar la actividad: “Estaba re entrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre”, aseguró.