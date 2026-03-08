Alpine y Mercedes sancionados tras la Clasificación en Melbourne
Luego de la ronda clasificatoria del Gran Premio de Australia, que se correrá a primera hora de la madrugada de este domingo en el circuito de Albert Park, ubicado en Melbourne, se supo que Alpine y Mercedes Benz fueron sancionados por los comisarios deportivos.
Por el lado del equipo francés, tendrá que pagar 5.000 euros por sacar a la pista a Pierre Gasly sin el tapacubos de una de sus ruedas, un elemento clave para garantizar la estabilidad y evitar desprendimientos de componentes durante la vuelta rápida.
En cuanto al team alemán, deberá abonar 7.500 euros debido a que en un momento salió a girar el italiano Andrea Kimi Antonelli con el ventilador que se le desprendió mientras el joven piloto italiano giraba, impactando contra el McLaren de Lando Norris, afectando su registro en la Q3.
Los castigos no tienen ningún efecto sobre los pilotos de las respectivas escuderías: ni para George Russell o Antonelli (Mercedes), que destacan con el 1-2 de largada, ni para Franco Colapinto o Gasly, que mostraron otra vez -como el año pasado- un decepcionante desempeño por el funcionamiento irregular de sus autos.
El francés largará desde la 14° posición, mientras que el argentino lo hará desde el 16° lugar, y solo gracias a los desastrosos arranques de campeonato de los Cadillacs (comprensible tratándose de un equipo debutante), con el mexicano Sergio Pérez y el finés Valtteri Bottas, y del Aston Martin de Lance Stroll, y al inesperado accidente de Max Verstappen (Red Bull).