Alpine logró un caro título: líderó el Campeonato de Destructores
La temporada 2025 de la Fórmula 1 concluyó con el festejo de Lando Norris como campeón del mundo tras su actuación en el Gran Premio de Abu Dhabi, y con McLaren consolidado como el mejor equipo del año. Pero, paralelamente, también se dio a conocer la otra tabla que nadie quiere encabezar: el denominado “campeonato de destructores”, un ranking no oficial que mide en dólares los daños ocasionados por los pilotos a sus monoplazas.
En este listado, elaborado a partir de estadísticas difundidas en la plataforma Reddit, el equipo Alpine quedó al tope del ranking con US$ 5.348.000 gastados en reparaciones, un contraste marcado con su última posición en el campeonato de constructores. El mayor responsable del gasto fue el australiano Jack Doohan, quien acumuló US$ 2.144.000 en apenas seis carreras. Detrás se ubicó su reemplazante, el argentino Franco Colapinto, con US$ 1.877.000, cifra que le permitió terminar noveno en el ranking general. En tanto, el francés Pierre Gasly provocó daños por US$ 1.327.000, ubicándose 14°.
De forma sorpresiva, McLaren apareció en el segundo puesto del ranking por equipos, con un total de US$ 5.710.000 en roturas, pese a haberse consagrado campeón del mundo.
En el caso de Colapinto, los gastos para Alpine se produjeron en los Grandes Premios de Imola (US$ 455.000), Gran Bretaña (225.000), Azerbaiyán (430.000), Estados Unidos (5.000), Brasil (537.000) y Las Vegas (225.000). El momento más costoso fue su accidente en la Sprint de Interlagos, donde se despistó en la sexta vuelta y terminó contra los muros.
Entre los pilotos, el título del mayor “destructor” del año quedó en manos del brasileño Gabriel Bortoleto, cuyos incidentes le costaron a Sauber un total de US$ 3.976.000. El japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) finalizó segundo con US$ 3.497.000, mientras que el campeón Lando Norris completó el podio con US$ 2.899.000 en daños al monoplaza ganador del campeonato. En el extremo opuesto, el neerlandés Max Verstappen fue el piloto más “económico”, generando solo US$ 450.000 en roturas para Red Bull.
En el plano deportivo, Norris obtuvo su primer título mundial tras su tercer puesto en Abu Dhabi, superando a Max Verstappen y a su compañero Oscar Piastri. Con ese resultado, McLaren también dominó el torneo de constructores con holgura sobre Mercedes y Red Bull.
Ranking de pilotos “destructores” 2025:
- Gabriel Bortoleto (3.970.000)
- Yuki Tsunoda (3.497.000)
- Lando Norris (2.899.000)
- Lance Stroll (2.678.000)
- Charles Leclerc (2.204.000)
- Oscar Piastri (2.172.000)
- Jack Doohan (2.144.000)
- Isak Hadjar (1.971.000)
- Franco Colapinto (1.877.000)
- Liam Lawson (1.747.000)
- Oliver Bearman (1.707.000)
- Lewis Hamilton (1.650.000)
- Carlos Sainz (1.532.000)
- Pierre Gasly (1.327.000)
- Alex Albon (1.230.000)
- Nico Hülkenberg (1.039.000)
- Fernando Alonso (927.000)
- Kimi Antonelli (910.000)
- Esteban Ocon (692.000)
- George Russell (475.000)
- Max Verstappen (450.000)
Ranking de escuderías – “campeonato de destructores” 2025:
- Alpine (5.348.000)
- McLaren (5.710.000)
- Sauber (5.150.000)
- Red Bull (4.139.000)
- Ferrari (3.854.000)
- Aston Martin (3.605.000)
- Racing Bulls (3.526.000)
- Williams (2.762.000)
- Haas (2.389.000)
- Mercedes (1.385.000)