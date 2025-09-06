Alpine extendió el contrato a Pierre Gasly hasta el 2028
Alpine confirmó este sábado en Monza, durante el fin de semana del Gran Premio de Italia, la extensión del contrato de Pierre Gasly hasta al menos el final de la temporada 2028. El piloto francés, de 29 años, llegó al equipo en 2023 procedente de AlphaTauri y desde entonces sumó dos podios: en Países Bajos 2023 y en Brasil 2024.
La extensión de contrato se enmarca en un proceso de reestructuración interna dentro del equipo de Enstone: Steve Nielsen asumió el 1° de septiembre como director general, mientras que François Provost fue designado CEO de Renault Group en julio. Gasly firmó su nuevo vínculo en un escenario complejo, con Alpine último en el Campeonato de Constructores con 20 puntos, todos sumados por el piloto francés.
“Estoy encantado de comprometer mi futuro a largo plazo con Alpine. Como francés, especialmente, pilotar para una compañía automovilística francesa me hace sentir muy orgulloso. Desde que me uní en 2023, siempre sentí que este equipo es el lugar adecuado para estar en el futuro. El apoyo de Flavio (Briatore) y su confianza en mí, el compromiso de François (Provost) con el proyecto de la Fórmula 1, así como la gente que tenemos en Enstone hicieron que esta decisión fuera natural”, expresó Gasly tras el anuncio.
El francés añadió que su objetivo es acompañar el crecimiento del equipo y pelear en lo más alto: “Quiero estar aquí en los próximos años y cumplir nuestro objetivo común: ganar carreras y campeonatos del mundo. Estamos todos juntos en esto y espero continuar esta historia tan especial”.
Por su parte, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, destacó la importancia de asegurar la continuidad del piloto: “Desde que regresé, siempre he manifestado lo importante que es construir y hacer crecer la competitividad del equipo BWT Alpine de la Fórmula 1. Estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula 1 que comienza en 2026, ahora tenemos a nuestro piloto principal confirmado”.
El italiano también elogió a Gasly en momentos difíciles. “Pierre fue un activo inmenso durante este difícil período. Quedé muy impresionado con su actitud, dedicación y talento, esperamos continuar este proyecto juntos durante mucho tiempo”, comentó.